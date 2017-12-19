استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في مكتبه أمس المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد زينب تويمي بنجلون بمناسبة انتهاء فترة عملها. وأعرب الخالد خلال اللقاء عن شكر وامتنان الكويت للجهود الكبيرة التي بذلتها بنجلون خلال فترة عملها في البلاد نحو تعزيز التنسيق القائم بين الكويت والأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأشاد في الوقت ذاته بإسهاماتها ومتابعاتها الحثيثة للبرامج الإنمائية التي يتم تطبيقها في العديد من المجالات المختلفة بالبلاد. كما تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في مكتبه أمس الاثنين نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الجمهورية الفرنسية الصديقة لدى الكويت ماري ماسدوبوي. وتمنى الخالد خلال اللقاء للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

من جهة أخرى، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في مقر ديوان عام وزارة الخارجية أمس سفير استراليا الصديقة وارن هاوك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد.

وأشاد الخالد خلال اللقاء بجهود السفير هاوك خلال فترة عمله في البلاد وإسهاماته التي قدمها في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجار الله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.