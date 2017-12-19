مؤتمر اقتصادي عالمي في الكويت مارس المقبل برعاية صاحب السمو

صاحب السمو تسلم كتاباً من الدعيج واستقبل سفير قرغيزستان وهنأ أمير قطر بالعيد الوطني

الأمير أشاد بجهود وزراء الحكومة السابقة: أدوا مسؤولياتهم بكل تفانٍ وإخلاص

رئيس «الغرفة»: الوضع الاقتصادي بالكويت مميز ومؤتمر عالمي برعاية وحضور الأمير في مارس

معظم البنوك الكويتية والكثير من الشركات الاقتصادية والمساهمة أصبح لها تصنيف خاص

الروضان: اهتمام بالغ من صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس الشيخ د.ابراهيم الدعيج حيث أهدى سموه كتابا بعنوان «الشريعة والديمقراطية والدستور الكويتي» الصادر باللغة الانجليزية بعنوان:

(Shari’ah، Democracy and the Kuwaiti Constitution) والذي تضمن ملخصا للمحتوى من حيث ترابط المبادئ الإسلامية والسياسية للدستور الكويتي.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

وقال علي الغانم إن الوضع الاقتصادي في الكويت أصبح مميزا وهو ما يظهر من خلال تصنيف المؤسسات العالمية للكثير من المؤسسات الكويتية لاسيما البنوك.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب اللقاء أن معظم البنوك الكويتية وكذلك الكثير من الشركات الاقتصادية والمساهمة أصبح لها تصنيف خاص مميز مقارنة بالكثير من المنظمات والبنوك الأخرى على مستوى المنطقة.

وأوضح أنه من هذا المنطلق تم الاتفاق في غرفة التجارة والصناعة الكويتية مع وزارة التجارة ومع هيئة الاستثمار الأجنبي على اقامة مؤتمر اقتصادي عالمي في الكويت لإبراز هذه الميزات التي حظيت بها تلك المؤسسات الكويتية من قبل المؤسسات العالمية.

ولفت إلى وضع الكويت الاقتصادي مع القوانين الجديدة ودعم الحكومة والتعاون مع القطاع الخاص لاسيما فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، مبينا أنه من هذا المنطلق حظينا اليوم بمقابلة صاحب السمو أنا ووزير التجارة ورئيس هيئة الاستثمارات الشيخ د.مشعل الجابر».

وأكد الغانم أن صاحب السمو الأمير تحمس لهذا الموضوع إذ سيشمل سموه المؤتمر برعايته وحضوره السنة المقبلة، معربا عن الأمل أن يصل المؤتمر المزمع إقامته إلى نتائج ايجابية بالنسبة للاقتصاد الكويتي.

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان في تصريح مماثل إن رعاية وحضور صاحب السمو الأمير لهذا الملتقى المزمع إقامته في شهر مارس المقبل بلا شك اضافة كبيرة وقوية وجيدة تساعد على تطوير هذا الملتقى، مؤكدا على أهمية اقامته في هذا الوقت.

وأضاف الروضان «استمعنا إلى نصائح صاحب السمو واهتمامه البالغ بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي واهتمامه بشكل خاص بهذا الملتقى الذي اعتقد انه فرصه ممتازة ان يقام في هذا التوقيت بشكل محدد».

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة السابق الشيخ محمد العبدالله ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات السابق ياسر أبل ووزير الصحة السابق د.جمال الحربي ووزير الأشغال العامة السابق عبدالرحمن المطوع ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء السابق عصام المرزوق ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق فالح العزب ووزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د.محمد الفارس.

وقد أشاد سموه بأدائهم لمسؤولياتهم بكل تفان وإخلاص، مقدرا سموه جهودهم وعطاءهم خلال فترة توليهم مناصبهم الوزارية، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سفير جمهورية قرغيزستان لدى الكويت يوسف بيك شاريبوف وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

الى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشـــقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكـرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم.

مشيدا سموه بما حققته دولة قطر الشقيقة من إنجازات حضارية بارزة ومن نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات هي محل اعتزاز الجميع، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة قطر المزيد من الرقي والنمو والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها ســموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤســـس دولة قــطر الشقيقة الشيخ جاســم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم، متمنيا سموه لســموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة قطر الشقيقة كل التقدم والازدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس محمادو إيوسفو رئيس جمهورية النيجر الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس محمادو إيوسفو رئيس جمهورية النيجر الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.