استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

إلى ذلك، احتفل في قصر بيان صباح امس بتسلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير عايشة هلال كويتاك سفيرة لجمهورية تركيا والسفير ماري ماسدوبوي سفيرة لجمهورية فرنسا والسفير كاملش شاشي براكاش سفيرا لجمهورية فيجي والسفير عبدالقادر محمدي سفيرا لجمهورية مقدونيا والسفير خوسيه أندر اديه دو ليموس سفيرا لجمهورية أنغولا والسفير بول كافانا سفيرا لجمهورية ايرلندا وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.

حضر مراسم الاحتفال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ومدير مكتب صاحب السمو أحمد فهد الفهد والمستشار في الديوان الأميري محمد أبو الحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ورئيس هيئة الحرس الأميري العميد ركن فهد عبدالرحمن الزيد.