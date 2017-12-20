استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بمكتبة في مجلس الأمة، صباح امس وزير الدفاع الكندي هارجيت سيلج ساجان والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

ورحب الشيخ ناصر صباح الأحمد بالضيف والوفد المرافق له، وأن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، كما تمت خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها، وقد دعا وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان النائب الأول لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى زيارة كندا.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف وعدد من كبار ضباط الجيش.

وفي السياق ذاته، استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بقاعة التشريفات بمطار الكويت وزير الدفاع الكندي هارجيت سيلج ساجان والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر الاستقبال آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري ومدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العميد الركن لافي العازمي وقائد محور القوة العسكرية الكندية في قاعدة علي السالم الجوية العميد أندرو جاين وعدد من اعضاء السفارة الكندية.