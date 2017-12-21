الأمير هنأ جمعية المياه الكويتية بجائزة الإدارة البيئية والاعتماد الدولي: رفع راية الوطن العزيز بكل المحافل

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان صباح أمس، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

كذلك استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس الشيخة د.سعاد الصباح، حيث أهدت سموه كتابين حملا العنوانين «قراءة في كف الوطن» و«للعصافير أظافر تكتب الشعر».

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى جمعية المياه الكويتية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه لهم بمناسبة فوز الجمعية بالمرتبة الثانية لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للدول الإسلامية وحصول جمعية المياه الكويتية على الاعتماد الدولي من قبل هيئة الأمم المتحدة كأفضل جمعية نفع عام في مجال المياه بالكويت.

متمنيا سموه لهم دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.