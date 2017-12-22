بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بما حققته المملكة في عهده الميمون من نهضة تنموية ومن إنجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة للبلد الشقيق وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع، مؤكدا سموه على رسوخ ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مبتهلا سموه إلى الباري جلّ وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بما حققته المملكة من إنجازات تنموية شاملة في عهده الميمون، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة كل الرقي والازدهار تحت القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري الصديق عبر فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري الصديق، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس آلان بيرسيه، ضمنها سموه خالص التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.