قال نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي أمس ان استضافة الكويت لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار المناطق المحررة مما يسمى تنظيم داعش مطلع العام المقبل تعكس دور الكويت الفاعل في المنطقة.

وشدد النجيفي خلال لقائه سفير الكويت في العراق سالم الزمانان على ضرورة بذل الجهود من أجل إنجاح مؤتمر الكويت، مؤكدا في الوقت ذاته انه سيسهم في تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين ويعكس حرص الكويت ودورها الفاعل في المنطقة.

واستعرض النجيفي مع الزمانان العلاقات الثنائية ومجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما عرض رؤيته للمشهد السياسي وانعكاس ذلك على ملف الانتخابات المقبلة في العراق وما تتطلبه من إجراءات وآليات للوصول إلى تنفيذ ناجح يتفق مع الهدف من إجرائها.