استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج أعمال اجتماعات الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الكويت 5 الجاري.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية غانم الغانم وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

إلى ذلك، تسلم الشيخ صباح الخالد أمس نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية غانا الصديقة لدى الكويت أحمد رفاعي ايدي.

وأعرب الخالد خلال اللقاء عن أطيب تمنياته للسفير الجديد أن يحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى الكويت وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

من جهة أخرى، تلقى الخالد اتصالا هاتفيا من وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة سوشما سواراج تم من خلاله تناول أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين في كل المجالات والتباحث حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما تلقى الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة النرويج الصديقة بورغي برنده استعرض من خلاله الأعمال المدرجة على جدول أعمال الدورة الثامنة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي التي ستعقد في مدينة دافوس السويسرية مطلع العام المقبل.