شاركت الكويت امس في أعمال دورة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العربي بالعاصمة المغربية الرباط بجانب وزراء وممثلي هيئات الإسكان والتعمير في الدول العربية.



وقال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية رئيس وفد الكويت م. بدر الوقيان لـ «كونا» على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 34 للمجلس إن الاجتماع ناقش التوصيات المرفوعة له من المكتب التنفيذي، موضحا أنه اتخذ بشأنها القرارات المناسبة واعتمد تشكيل عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان للعامين 2018-2019.



وأضاف أن المجلس أقر أيضا عقد المؤتمر الإسكاني العربي الخامس تحت شعار «دور القطاع العام المستقبلي في السكن الجماعي» في مملكة البحرين إضافة إلى تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة الـ 35.



وذكر أن اجتماع المجلس سبقه عقد المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية بالرباط يومي 21 و22 ديسمبر الجاري تحت شعار «تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية».



وأوضح أنه تم خلال المنتدى استعراض واقع التحضر المستدام في المنطقة العربية وضمان الحصول على السكن الملائم والآمن وصولا إلى تحقيق عدالة اجتماعية شاملة.



وأضاف أن المنتدى شهد تبادل الخبرات بين الدول العربية المشاركة في مجال «تخطيط مستقرات بشرية متكاملة ومستدامة» وبحث سبل تطبيق مبادئ الإدارة الحضرية الرشيدة وبناء القدرات لتخطيط وإدارة المستقرات البشرية إضافة إلى تحسين الاستدامة البيئية الحضرية والقدرة على مجابهة التغيرات المناخية وحماية الثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.