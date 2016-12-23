وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا الى وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود جاء فيه: فيما يخص القضايا المرفوعة على الصحف اليومية وقانون الاعلام المرئي، يرجى تزويدي بالآتي: عدد القضايا التي رفعتها وزارة الاعلام على الصحف المطبوعة من اغسطس 2013 حتى تاريخ تقديم السؤال لكل صحيفة على حدة، وعدد القضايا التي رفعت على الصحف المطبوعة اليومية بناء على طلب من وزارة الخارجية او السفارات الخارجية المعتمدة لدى الكويت مع بيان عدد القضايا لكل صحيفة، وعدد طلبات ترخيص الصحف الالكترونية التي قدمت للوزارة من بدء استقبال الطلبات الى حينه، مع تزويدي بأسماء الصحف التي تمت الموافقة على طلب ترخيصها واسم المالك والمدير المسؤول، مع بيان عدد الطلبات التي تم رفضها واسباب الرفض وعدد الطلبات التي لاتزال قيد الدراسة.