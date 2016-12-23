وجه النائب عبدالله فهاد أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل عن السبب وراء عدم توقيع عقود مشروع المطلاع بوقت واحد والسبب في التباعد بين العقد والآخر، وعن موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملا وهل يوجد مشاكل أو معوقات في التنفيذ.

واستفسر فهاد عن موعد السماح بالبناء والتنفيذ للمواطنين الذين تم تخصيص الأراضي لهم على الورق، وعما إذا تم التنسيق مع وزارة الكهرباء بشأن موعد إيصال التيار الكهربائي أم لا، وعن دور وزارات الخدمات بالمشروع وهل هم متعاونون وما هو الجدول الزمني الكامل للمشروع.

وتساءل فهاد عن مشروع مدينة الخيران السكنية، هل هو يتبع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكم عدد الوحدات السكنية في المشروع ومتى سيتم توزيعها، وكم مساحتها ولماذا تعطل العمل في المشروع ومن المتسبب في هذا التعطيل؟.

وطلب تزويده بالمشاريع الإسكانية المقبلة في جميع المحافظات ومتى سيتم البدء بها ومساحتها وكم عدد الوحدات الخاصة بكل مشروع وهل توجد معوقات تحول دون البدء بها؟.

‏‫