ما القيمة الاجمالية التي تم صرفها من قبل الصندوق على المشاريع وأوجه دعم كل مشروع؟

وجه النائب احمد الفضل سؤالا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاء فيه:

قامت الكويت بإصدار قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (98/ 2013) والمعني بتمويل ودعم المشاريع لإنعاش العمل الحر.. وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

١- عدد المشاريع التي تم دعمها وتمويلها من قبل الصندوق بكشف مفصل مع بيان نشاط كل مشروع على حدة.

٢- القيمة الاجمالية التي تم صرفها من قبل الصندوق وأوجه الصرف بكشف تفصيلي يبين دعم كل مشروع على حدة.

٣- المعوقات التي تواجه ادارة الصندوق لاستقطاب عدد اكبر من المشاريع المتوسطة والصغيرة.

٤- عدد الشكاوى المقدمة من قبل المتقدمين وبيان اسبابها كل على حدة.

٥- كم عدد المشاريع التي تم تمويلها بالحد الادنى للتمويل والحد الاعلى للتمويل بكشف تفصيلي؟

٦- هل لدى ادارة الصندوق توجه بالتوسع للمشاريع المتوسطة والصغيرة؟ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية للخطة المرسومة.