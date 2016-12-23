ما مدى صحة أن الحكومة لديها توجه بتخصيص الكثير من المرافق والخدمات؟

وجه النائب رياض العدساني سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه: ما سلم الاولويات للمرحلة المقبلة لمسارات الاصلاح المالي والاقتصادي، وهل هناك اي تعديلات على وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، ان كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بنسخة تتضمن التصورات والتعديلات والاضافات والمبادرات الجديدة حول تلك الوثيقة والاصلاحــــات الماليـة والاقتصادية، وما مدى صحة ان حكومة الكويت ستبدأ عمليات التجهيز اللازمة لتطبيق القيمة المضافة، اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بمسودة القانون وجميع الاستشارات والدراسات في هذا المجال.

وما مدى صحة ان الحكومة لديها توجه بتخصيص الكثير من المرافق والخدمات، ان كانت الاجابة بالايجاب فيرجى افادتي بالمرافق والخدمات التي سيتم تخصيصها والدراسات والمقترحات لهذا القرار.

وهل توجد دراسة عن نسبة الزيادة المتوقعة على السلع والخدمات التي تتضمنها ضريبة القيمة المضافة في حال تطبيقها؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بالدراسة متضمنة النسبة المتوقعة لارتفاع الاسعار.