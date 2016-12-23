أكد النائب شعيب المويزري ان السلطة التنفيذية تتعمد تعطيل حصول آلاف الأسر الكويتية على بيوت تؤويهم وأطفالهم، وتحاول حرمان المواطنين من الحصول على حقهم في الوظائف، وحتى المعاقون لم يسلموا من سوء الادارة، مضيفا: وفي الوقت نفسه تطالب الشعب بتحمل نتائج سوء إدارتها للمال العام عبر ما يسمى الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف الى الاستيلاء على ثروات الوطن وحلال الشعب وتحويلها الى شركات خاصة.

وقال المويزري: سنُحمّل رئيس الحكومة وكل عضو من اعضاء السلطة التنفيذية أي مخالفه لأي نص من نصوص الدستور، ويجب أن يتوقف العبث بالوطن وكل العبث بحقوق أي مواطن أو مواطنة، مبينا انه سيقف مع كل من يحترم واجباته تجاه الوطن والشعب.