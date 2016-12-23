وجه النائب سعدون حماد سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، جاء فيه: بعد ان انتهت إدارة نزع الملكية في وزارة المالية من استمـــلاك العقارات الواقعة بالقطعتـــين 3 و4 بمنطقة خيطــان الجنوبيــة.

حيث قامت بتسليم ملاكها مبالغ التثمين وتمت إزالة تلـــك العقارات بالكامل وتسليمها الى بلدية الكويت للعمل على تجهيز المخططات التنظيمية الخاصة بتقسيم هاتين القطعتين الى 1200 قسيمة بمساحات 400 متر لكل قسيمة.

حيث انتهت بلدية الكويت من تقسيمها وأصبحت تلك القسائم جاهزة للتوزيع، ولما كان الهدف من استملاك تلك العقارات هو إعادة تقسيمها والاستفادة منها وتوزيعهــا على المواطنين حســب الأولوية الإسكانية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ما أسبـــاب تأخر وزارة المالية في تسليم مشروع منطقـــة خيطان الجنوبية (الواقعــة بالقطعتين 3 و4) الى المؤسســـــة العامـــة للرعايـــة السكنيـــة حتى يتسنى لها تخصيصها وتوزيعهـــــــا علــى المواطنين حسـب الأولوية الإسكانيــة؟

ومتى سيتم تسليم تلك القسائم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنيـــة؟