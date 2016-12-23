سلطان العبدان

تنتهي اليوم مهلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي منحها للكويت لخوض تصفيات كأس آسيا 2019 في كرة القدم التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لن تستطيع الكويت المشاركة فيها ما لم يقم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي.



وبناء على نتائج جلسة مجلس الأمة أول من أمس، علمت «الأنباء» من مصادر نيابية مطلعة بتوجه مجموعة من النواب لدعم استجواب النائب د.وليد الطبطبائي لوزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود.

وكشفت المصادر ان استجواب د.الطبطبائي ربما يقدم الأحد المقبل في حال عدم رفع الإيقاف اليوم بناء على تعهد الحكومة بتعديل القوانين خلال شهرين، مشيرة الى ان المشاورات لاتزال جارية حول الموقف السياسي من القضية وإمكانية تأجيل التصعيد والمساءلة لإعطاء فرصة للحكومة.

وبينت المصادر ان هناك 8 نواب لم يوافقوا على اقتراح تشكيل اللجنة الرياضية وإنجاز تقريرها خلال شهرين، ومن المتوقع دعمهم لاستجواب الرياضة.