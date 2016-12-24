دعا النائب محمد هايف الحكومة الى اعادة الجناسي المسحوبة بسبب قرارات سياسية تزامنت مع ظروف معينة ومرحلة سابقة لم تخل من صراعات سياسة وفجور في الخصومة.

واضاف في تصريح صحافي ان المقاطعين عادوا الى المشاركة السياسية بنوايا صادقة للتعاون، وهو ما يتطلب مبادرات حكومة على رأسها اعادة الجناسي المسحوبة. وقال: «احنا عيال اليوم» ولا بد من تعزيز الوحدة الوطنية، فالظروف السياسة الدولية لا تحتمل مزيدا من التوترات.

واوضح ان النواب وعدوا الناخبين اثناء الانتخابات بحسم هذا الملف، الامر الذي يتطلب من الحكومة تعاونا حتى لا نصل الى مرحلة الاستجوابات والتصعيد.