رشيد الفعم - عبدالكريم العبدالله

تبدأ اللجنة الصحية البرلمانية التحقيق في فتح ملف وفاة النائب السابق فلاح الصواغ والذي شهد أخيرا تطورات في غاية الأهمية منها إحالة وزير الصحة د. جمال الحربي ملف القضية إلى النائب العام. وفي هذا السياق علمت «الأنباء» من مصدر نيابي ان اللجنة وجهت الدعوة لوزير الصحة وقياديي الوزارة ومسؤولي المستشفى للحضور يوم بعد غد الاثنين للتحقيق في ملابسات وفاة الصواغ. وبيّن المصدر ان اللجنة ستحقق في كل الأمور منذ دخول الحالة وحتى وفاتها ولن يقتصر التحقيق فقط على الأمور الصحية والطبية بل ستطلب استدعاء مسؤولي وزارة الداخلية بعد ان دارت الشبهات حول طبيب التخدير الذي غادر البلاد.‏‫