هشام إبراهيم

أعرب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن تفاؤله بالحكومة الجديدة وتشكيلة مجلس الأمة المنتخب من قبل الشعب الكويتي لجهة تحقيق الكثير من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة تحقيق مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز أجندة التنمية والإصلاح.

كان ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه رجل الأعمال محمد الفرس بديوانه الكائن في منطقة الرميثية مؤخرا على شرف الوزير الروضان لنيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، كما جاء الاحتفال احتفاء بالنواب صلاح خورشيد، ود. خليل عبدالله، وخليل الصالح لنيلهم الثقة الشعبية.