هل قامت «الصحة» بالتعاقد مع أحد المستشفيات العالمية لإدارة وتشغيل المستشفى

وجه النائب سعدون حماد سؤالا الى د.جمال الحربي جاء فيه: يعد مشروع مستشفى جابر الاحمد واحدا من أكبر مشاريع خطة التنمية في الدولة، كما يعد أكبر مستشفى في الشرق الاوسط، وسادس أكبر مستشفى في العالم.

وحيث أكدت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان نسبة الانجاز في المشروع بلغت 98%، وأصبح المستشفى جاهزا للتسليم بشكل كامل وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاشغال العامة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - ما الموعد المحدد لتسلم وزارة الصحة مشروع مستشفى جابر الاحمد بشكل كامل ونهائي؟

2 - هل قامت وزارة الصحة بالاستعدادات التامة لتشغيل المستشفى فور الانتهاء منه سواء بالاجهزة والمعدات الطبية وبتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية ومن أطباء وهيئة تمريضية وفنيين وإداريين وتدريبهم لتسيير العمل بالمستشفى بعد تسلمه من وزارة الاشغال العامة؟

3 - ما الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتشغيل المستشفى والجدول الزمني المرتبط بهذه الخطة؟ وهل ستقوم بتشغيله بشكل كامل أم سيتم تشغيله على مراحل متعددة؟

4 - هل قامت وزارة الصحة بالتعاقد مع احد المستشفيات العالمية للاستعانة بخبراتهم في إدارة وتشغيل المستشفى لتتواكب الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى مع المعايير والتقنيات التكنولوجية الدولية؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكل المستندات المتعلقة بهذا الشأن، واذا كانت الاجابة بالنفي، يرجى تزويدي بالاسباب؟

5 - هل قامت وزارة الصحة بالتعاقد مع كوادر فنية واستشاريين وأطباء عالميين ومتخصصين، وذلك للاستعانة بخبراتهم في تقديم الخدمات الطبية والتعامل والتشخيص والعلاج للحالات المرضية التي سيتم استقبالها بهدف توفير الخبرات الطبية العالمية للمرضى داخل الكويت؟

6 - هل تنوي وزارة الصحة تخصيص مستشفى جابر الاحمد لاستقبال المواطنين الكويتيين فقط؟

7 - ما خطة وزارة الصحة في استخدام أحدث آليات تكنولوجيا المعلومات والاستغناء عن المعاملات الورقية داخل المستشفى؟ وهل تم تدريب كوادر فنية خاصة للتعامل مع تلك الآليات الحديثة؟