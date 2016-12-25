طالب النائب عسكر العنزي مؤسسة الرعاية السكنية والجهات المعنية مثـل وزارة البلدية والإشغال وأي جهـة لها عـلاقة بجاهزية أرض منطقة جنوب سعد العبدالله بالاستعجال في إزالة العوائق الموجودة على أرض المنطقة، لافتا إلى أن توزيع الوحدات السكنية في هذه المنطقة والتي تبلغ 40 ألف وحدة سكنية من شأنه المساهمة في التخفيف من قائمة انتظار السكن.

وداعيـا أيضا إلى معالجة المعوقات التي تـواجه تنفيذ منطقـة جنوب غـرب عبداللـه المبــارك التي تستوعب ٣٦٠٠ وحدة سكنية ويجب الاستعجال في توزيعها.

وقال العنزي في تصريح صحافي إن جنوب سعد العبدالله وجنوب غرب عبدالله المبارك إن تم تجهيزهما سيساهمان في معالجة القضية الإسكانية وتقليص طوابير الانتظار الطويلة التي تجاوزت الـ ١٠٠ ألف طلب.

وفضـل العنزي تسريع آلية التعامل الحكومي في معالجة القضية الإسكانية نظرا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يكون لها مردود على الأسرة الكويتية، مطالبا مؤسسة الرعاية السكنية والجهات المعنية الأخرى مثل وزارة البلدية والإشغال وجميع الوزارات المعنية الاستعجال في إزالة العوائق الموجودة على أرض منطقة جنوب سعد العبدالله وجنوب غرب عبدالله المبارك لأن جميع العوامل متوافرة سواء كانت الميزانية أو الأراضي الفضاء وتبقى فقط القرار ليصبح التنفيذ واقعا ملموسا.

وأكد النائب عسكر العنزي أن ملف الاسكان كان وما زال من الأولويات القصوى ولن نتأخر في مد يد العون للحكومة إن كانت تحتاج إلى تشريعات تسهل عملية بناء الوحدات السكنية، معلنا تأييده تشكيل اللجنة السكنية ضمن اللجان الموقتة التي يبحث تشكيلها في الجلسة المقبلة.