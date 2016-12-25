سامح عبد الحفيظ - رشيد الفعم سلطان العبدان - بدر السهيل

أنهت الأمانة العامة في مجلس الأمة جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل حيث أدرج على جدول الأعمال 7 طلبات نيابية لتشكيل لجان مؤقتة وهي: الشباب والرياضة والإسكان والمرأة والأسرة و«ذوي الاحتياجات الخاصة» والظواهر السلبية والمقيمين بصورة غير قانونية وحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى جلسة خاصة علنية يوم الثلاثاء بعد انتهاء الجلسة العادية لمناقشة الطلب المقدم من 20 نائبا بشأن الوضع في مدينة حلب السورية.

من جانب آخر، أدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الثامن عشر عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام يقدر بـ 600 مليون دينار كويتي لسداد المتبقي من رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية الذي أنجزته اللجنة في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، حيث عقدت اللجنة اجتماعا لبحثه ورأت انه: حيث يتعذر تدبير هذا المبلغ من الموارد الحالية للشركة، فإن الأمر يتطلب وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الشركة بدفع قيمة باقي رأس المال وهو ما يتطلب إصدار قانون. واتفقت الهيئة العامة للاستثمار مع شركة الخطوط الجوية الكويتية على ان هذا المبلغ واجب السداد، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين الى الموافقة على مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام.