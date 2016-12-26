وجه النائب ماجد المطيري سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح جاء فيه:

كما تعلمون ان ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات الاجتماعية والإنسانية التي توليها الكويت عناية خاصة حتى تم عمل تشريعات خاصة لهم بهدف دعم هذه الفئة الخاصة وكذلك تم تشكيل هيئة مستقلة لخدماتهم:

لذا يرجى إفادتي عن الآتي؟

1- هل استقبال طلباتهم وتقديم الخدمات لهم يتم بالشكل اللائق لهم ومتماش مع المعايير الإنسانية والطبية لهذه الفئة؟

2- هل تم توفير مراكز استقبال كافية وموظفين بعدد كاف لاستقبال طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة؟ مع تزويدي بأسماء المراكز وعدد العاملين بها؟

3- هل ورد لكم اي شكاوى بخصوص تعامل موظفي الهيئة مع مراجعيها وما هي الإجراءات التي قامت بها الإدارة مع تقديم المستندات الدالة على ذلك؟

4- انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن تعسف في التعامل مع المراجعين بالهيئة فهل تحققتم من ذلك وما هي الإجراءات التي اتبعتموها؟

5- نطلب نسخة من جميع التعاميم والقرارات الصادرة من مدير الهيئة خلال عام 2016؟ مع تزويدي بأسماء مجلس الإدارة؟ وأسماء نواب المدير؟ في كشف تفصيلي يشمل الأسماء والرتبة وتاريخ التعيين؟