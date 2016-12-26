أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه لطلبات تشكيل عدد من اللجان المؤقتة بالتنسيق والتعاون مع عدد من النواب، مثل لجان حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة الظواهر السلبية، إضافة إلى لجنة للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون).

وأكد السويط في تصريح صحافي أن تلك اللجان ضرورية لبحث قضايا وملفات مهمة بالنسبة للمجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش تلك الطلبات ويصوت عليها خلال جلسته غدا الثلاثاء.

وأوضح أن لجنة الظواهر السلبية تتكون من خمسة أعضاء وتختص بدراسة وبحث الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، التي تظهر وتؤثر على التماسك الأمني والاجتماعي والقيمي للمجتمع الكويتي مثل ظواهر انتشار المخدرات والمسكرات والعنف الأسري وجرائم الأحداث وغيرها.

وبين أن للجنة في سبيل تحقيق أهدافها دعوة المسؤولين في القطاع الحكومي والأهلي والأكاديميين وغيرهم للحد من الظواهر السلبية والحد من أثرها على نسيج المجتمع الكويتي.

وأشار إلى أن لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تختص ببحث أوضاع أبناء هذه الفئة وإيجاد حلول لإنهاء معاناة هذه الفئة التي عاشت على أرض الكويت الطيبة وبين أفراد المجتمع الكويتي.