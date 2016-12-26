أكد النائب الحميدي السبيعي أن الحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف لتأييد عودة الجنسية للمواطن أحمد الجبر هو حكم تاريخي يفخر به المواطن وواجب النفاذ، وعلى الحكومة تنفيذه الأسبوع الجاري.

وقال السبيعي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس «ان القضاء الإداري هو قضاء الحريات، وبعد رفض استشكال الحكومة فلا مجال أمامها إلا تنفيذ الحكم»، مشيرا إلى أن الناس تراهن على عدم تنفيذ الحكومة لهذا الحكم، ونحن في دولة مؤسسات وقانون الذي يعاقب من لا ينفذ الحكم بالحبس 6 أشهر والعزل من الوظيفة.

وأضاف السبيعي مخاطبا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح «نحن متأملون كثيرا والشعب الكويتي كذلك، وكما سحبتم الجنسية في العشر الأواخر ردوها قبل رأس السنة، ونتمنى إرجاع الجنسية قبل نهاية الأسبوع الجاري، لأن تنفيذ الحكم سيعطيني مؤشرا ايجابيا بأن الحكومة تنشد التعاون وهو الاختبار الحقيقي لها.

وردا على سؤال في حال لم تقم الحكومة بتنفيذ الحكم «هناك طريقان، أحدهما قضائي بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي صادر باسم صاحب السمو، والثاني يتمثل في المساءلة السياسية».