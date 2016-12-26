قدم النائب صالح أحمد عاشور اقتراحا بقانون بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات مجلس الأمة جاء نصه كالتالي:

مادة أولى: يلغى القانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات مجلس الأمة.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بالتالي: في شهر يونيو 2016 قام مجلس الأمة بإصدار قانون يحمل رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات مجلس الأمة يحرم فيه من الانتخاب كل من صدر بحقه حكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وحيث إن هذا القانون يخالف الدستور بحرمان شخص من حقه الدستوري المكفول له سواء بالانتخاب أو الترشح لعضوية مجلس الأمة كان ولا بد من إلغاء هذا القانون، كما يجب أن يتم الانتباه بأن من تعرض للذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وصدر بحقه حكم نهائي تكون عقوبته وفق ما يقرره القاضي ولا يتم حرمانه من حقه الدستوري.