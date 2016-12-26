شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة تركيز الجلسة الخاصة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء على نصرة المستضعفين في حلب، محذرا من ان تتحول الجلسة الى سجال طائفي سيدفعه الى رفعها فورا.

وأضاف في تصريح صحافي ان جلسة الثلاثاء ستبدأ بمناقشة جدول الأعمال المعتاد وسيتم رفعها عند الساعة الثانية ليتسنى بعد ذلك عقد الجلسة الخاصة لمناقشة أوضاع المستضعفين في حلب.

وأوضح ان الجلسة الخاصة ستبدأ ببيان تتلوه الحكومة ومن ثم افساح المجال لكل نائب بأن يدلو بدلوه خلال مدة يحددها المجلس.

واشار الغانم الى مخاوف الشارع الكويتي من تحول جلسة حلب الى سجال طائفي، معربا عن أمله في ان يركز النواب على نصرة المستضعفين والا تتحول الجلسة الى سجال طائفي، حفاظا على الوحدة الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي.

وقال: لا أتمنى ولا اعتقد ان الجلسة ستتحول الى سجال، لكن اذا انحرف الحديث عن هدف الجلسة وهو نصرة المستضعفين فسأرفعها مباشرة.

وأضاف: لا يمكن السماح بأن يكون مجلس الأمة معول هدم للوحدة الوطنية، بل سيبقى معززا لها لأننا في امس الحاجة لهذه الوحدة في ظل الأوضاع الاستثنائية في المنطقة.