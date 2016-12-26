وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بشأن أزمة إيقاف الرياضة الكويتية.

وقال العازمي، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

لماذا وجهت الحكومة خطابا إلى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معني برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي؟ وما دور الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مساعي الحكومة دوليا لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي؟

وأضاف العازمي: ذكر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب في كلمة له أمام مجلس الأمة في الجلسة الخاصة لمناقشة الأزمة الرياضية انه تمت إحالة مسؤولي الاتحاد الكويتي لكرة القدم الذي تم حله مؤخرا إلى النيابة العامة، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

ما أسباب حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم؟ كما يرجى تزويدي بصورة من الشكوى المقدمة ضد الاتحاد الكويتي لكرة القدم الى النيابة العامة.