وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بشأن منع طلبة برنامج الحقوق من التسجيل في الجامعات المصرية والأردنية.

وقال العازمي في مقدمة سؤاله: بناء على الحكم رقم (١٩٧٧/ ٢٠١٦ إداري/ ٦) الصادر بتاريخ ٦/ ٩/ ٢٠١٦ القاضي بإلغاء قرار رفض تسجيل أحد الطلاب في برنامج الحقوق/ القانون في المرحلة الجامعية الأولى بإحدى الجامعات المصرية مع شمول الحكم بالنفاذ العاجل، يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي:

هل تم تنفيذ الحكم المذكور أعلاه؟، إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من قرار تسجيل الطالب المدعي، وإذا كانت الإجابة بلا فيرجى تزويدي بأسباب عدم تنفيذ الحكم. وفي حال تنفيذ الحكم، لماذا يُمنع الطلبة الراغبون في التسجيل بجامعات مصر والأردن من الالتحاق لاستكمال دراستهم الجامعية؟

وما أسباب صدور القرار رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٥؟ وكم عدد طلبة الحقوق الكويتيين الذين يدرسون في جامعات مصر والأردن؟

وكم عدد القضايا المرفوعة على وزارة التعليم العالي في هذا الشأن؟ وكم عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام مشمولة بالنفاذ؟ وهل تم تنفيذ هذه الأحكام أم لا؟