طالب النائب مبارك هيف الحجرف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاسراع في فتح باب التخصيص في يناير المقبل لمنطقة جنوب عبدالله المبارك والتوزيع في شهر ابريل 2017 من أجل خدمة الطلبات القديمة 98-99 وما قبل ذلك.

ودعا الحجرف، في تصريح صحافي، الى أن تكون المخططات الخاصة بالمنطقة نموذجية لتكون جاذبة للسكن ولتحظى بإقبال المواطنين عليها، مشيرا الى ان ذلك سيساهم في تقليل فـــترة الانتظار التي ارهقـــت كاهــل المواطن، ويحقق كذلك مستقبلا أفضل للاسر الكويتية المحتاجة للرعاية السكنية.

وبين ان اكثر اصحاب الطلبات على وشك التقاعد او ممن تقاعدوا بالفعل، ما يعني انهم بحاجة الى كفيل في بنك الانماء لكي يتمكنوا من بناء قسائمهم.

وقال الحجرف ان القضية الاسكانية تحظى بالاهتمام الكبير من قبل صاحب السمو الامير، وفي جميع المناسبات يؤكد سموه على هذه القضية، مطالبا وزير الاسكان بسرعة التوزيع وعدم عرقلة هذه المشاريع.