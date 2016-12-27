هل هناك جرد سنوي لمراكز القلب الثلاثة بشأن الدعامات والبطاريات؟

هل هناك أوامر صدرت للهيئة التمريضية في مختبر القلب بإتلاف الدعامات المنتهية الصلاحية؟ وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا لوزير الصحة د.جمال الحربي جاء فيه: بشأن فاتورة العلاج بالخارج، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا لوزير الصحة د.جمال الحربي جاء فيه: بشأن فاتورة العلاج بالخارج، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 ـ عدد المرضى الذين تعرضوا لحالة مرضية طارئة وهم خارج الكويت وتم صرف مستحقات مالية لهم كتعويض مالي من قبل وزارة الصحة موزعة على السنوات منذ 4/8/2013 حتى 28/11/2016 وبجميع المبالغ التي صرفت لهم موزعة على الفترة نفسها.

2 ـ برجاء تزويدي بكل حالة مزودة بالاسم الاول فقط وآخر 6 ارقام من الرقم المدني والبلد الذي تم العلاج طبيا فيه مع تأكيد كل حالة بتوقيع حديث بتاريخ بعد السؤال وليس التوقيع القديم.

3 ـ اسم كل مدقق مالي على كل فاتورة علاج لكل مريض على حدة وكذلك من اعتمد الحالة المرضية من الاطباء وكذلك من امر بالصرف ومن وقع آخر مستند الصرف.

4 ـ مستندات الصرف التي تمت لكل حالة على حدة وفقط الاسم الاول للمريض والتي بناء عليها تم الصرف.

5 ـ في حالة الدول التي لا يوجد بها ملحق او مكتب صحي، برجاء تزويدي بتوقيع معتمد من سفارة الكويت في هذا البلد، ويكون التوقيع حديثا بعد هذا السؤال.

كما وجهت الهاشم سؤالا آخر للوزير الحربي جاء فيه: مستشفى الصدري للقلب ومركز صباح الاحمد للقلب ومركز الدبوس للقلب يستخدمون دعامات القلب وبطاريات القلب لعلاج مرضى القلب، وهذه الدعامات والبطاريات تورد من الشركات المحلية وكل دعامة وبطارية لهما تاريخ انتهاء الصلاحية. لذا، يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:

1 ـ ما الاجراء المعمول به بهذه المراكز للقلب بالنسبة للدعامات والبطاريات في حالة انتهاء صلاحية الاستعمال، ولم تستعمل هذه الدعامات او البطاريات؟ وهل يتم استبدالها على حساب الشركة الموردة بأخرى جديدة على حساب الشركة الموردة ام ان الوزارة تدفع ثمن الجديدة عندما تستورد من الشركة نفسها؟

2 ـ ما مراكز القلب التي تستبدل هذه الدعامات والبطاريات في حالة انتهاء الصلاحية بجديدة مجانا من الشركة نفسها من دون تكلفة مالية على الوزارة، ومنذ متى معمول بهذه الاجراءات التي تم بها استبدال المنتهية صلاحيتها من الدعامات والبطاريات للقلب بجديدة؟

3 ـ هل مستشفى الصدري للقلب يعمل بهذه الاجراءات لاستبدال المنتهية الصلاحية بجديدة دون تكلفة مالية على الوزارة، ومن اوقف هذا الاجراء بالاستبدال؟ وان كان تم فمن هو المسؤول الذي اصدر هذا الامر؟

4 ـ هل كان يعلم الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية عن هذه الاجراءات، وهل كان لديه علم بعد الاستبدال، وهل يعلم ان هناك دعامات منتهية الصلاحية في المستشفى الصدري، وما الاجراءات التي اتخذها في هذا الشأن؟

5 ـ هل الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية طلب من الشركة الموردة لهذه الدعامات المنتهية الصلاحية أن تستبدل المنتهية الصلاحية بجديدة على حساب الشركة؟ برجاء تزويدي بالمراسلات التي تمت بهذا الشأن.

6 ـ ما مراكز القلب الملتزمة بالاستبدال المجاني لدعامات القلب والبطاريات؟ وهل تم في المستشفى الصدري للقلب اتلاف دعامات للقلب منتهية الصلاحية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بمن اعطى هذا الامر بالاتلاف للدعامات مع المراسلات الخاصة بذلك.

7 ـ هل هناك اوامر صدرت للهيئة التمريضية في مختبر القلب بإتلاف الدعامات المنتهية الصلاحية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بمن اصدر الامر واسمه ومسماه الوظيفي، ومنذ متى تم ذلك؟

8 ـ هل هناك جرد سنوي لمراكز القلب الثلاثة بشأن الدعامات والبطاريات؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي ببيانات لجنة الجرد السنوي الخاصة بالدعامات وبطاريات القلب في المراكز الثلاثة خلال 3 سنوات (2014 ـ 2015 ـ 2016) وهل يعلم الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية عن قرارات وملاحظات لجان الجرد الخاصة بهذه المراكز الثلاثة للقلب؟