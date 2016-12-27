أحال مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، موضوع تطاير حصى الشوارع والطرق إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية لدراسة ومعرفة أسباب هذه المشكلة على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن خلال شهرين.

وكان النائب فيصل الكندري تقدم برسالة واردة إلى المجلس يطلب فيها تخصيص ساعتين من جلسة المجلس اليوم لمناقشة موضوع (تطاير الحصى) قبل أن يقرر المجلس إحالتها إلى لجنة المرافق العامة.

ورفض المجلس رسالة واردة من النائب احمد الفضل يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة موضوع استخدام بعض أئمة المساجد دور العبادة في غير الأغراض المخصصة لها.