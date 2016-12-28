الفضالة: لجنة تحسين بيئة الأعمال لحل عوائق صندوق المشروعات الصغيرة

الفضل: اللجنة تهدف إلى تسريع إصدار التراخيص لأصحاب الأعمال الصغيرة

وزير الداخلية: لجنة الظواهر مهمة في القضاء على بعض المظاهر كالمخدرات

الرومي: الشباب يعانون من صعوبة إجراءات إصدار الرخص التجارية

الهاشم: اللجنة سوف تحدث ربكة وازدواجية مع اللجنة المالية

الهاشم: الكويت تملك ثروات بشرية ومالية ونفطية ورملية ونتكلم عن تطاير حصى!

وزير الإعلام: الكويت قفزت من المركز 110 إلى 56 في المؤشر العالمي للشباب

العبدالله: الحكومة على استعداد لتعديل سلم الرواتب متى ما رأى المجلس ذلك

البابطين: نسبة الأعمال الحرة من الناتج المحلي 3% وعالمياً 40%

خالد الروضان: اللجنة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وليس سلب الاختصاصات

عاشور: ما إجراءات الحكومة في محاسبة المتسببين في ظاهرة تطاير الحصى؟

تشكيل لجنة الظواهر السلبية بأغلبية 46 عضواً ورفض 11 وامتناع واحد

على أن تعاد كل دور انعقاد والموافقة على 6 لجان بالتزكية

الدقباسي: هناك كوارث أكبر من الحصى كالمخدرات والأغذية الفاسدة ومشرف

فيصل الكندري: أعذار قياديي الأشغال في ظاهرة تطاير الحصى غير مقبولة

تكليف «المرافق العامة» بدراسة أسباب تطاير الحصى وتقديم تقريرها خلال شهرين

المجلس يرفض دراسة استخدام بعض الأئمة دور العبادة في غير أغراضها

الشاهين: الدستور حسم الموضوع بأن دين الدولة الإسلام وحرية المشايخ مكفولة

وزير الأشغال: أطالب بتأجيل مناقشة «الحصى» إلى الجلسة المقبلة أو إحالتها إلى «المرافق العامة»

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس على تشكيل عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة تعنى بشؤون الشباب والرياضة والاسكان وحقوق الانسان وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والأسرة واوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والظواهر السلبية وتحسين بيئة الأعمال.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان لجنة الظواهر السلبية ستساعد بشكل كبير وزارة الداخلية والجهات الاخرى على مواجهة آفة المخدرات.

ثم حول رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة المجلس الطارئة لاستنكار الجرائم الانسانية بحق السوريين في مدينة حلب الى سرية للمناقشة والتصويت على طلب نيابي بشأن تحويل الجلسة الى سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وطلب الرئيس الغانم اخلاء قاعة عبدالله السالم للمناقشة والتصويت على الطلب المذكور.

ورفض المجلس الطلب النيابي بتحويل الجلسة الى سرية.

وقال الرئيس الغانم بعد عودة الجلسة الى علنية ان مجلس الامة لم يوافق على الطلب النيابي بتحويل الجلسة الى سرية، اذ رفض 29 عضوا الطلب من اصل الحضور وعددهم 58 عضوا، حيث تلت الحكومة بيانا حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية وتحركاتها لمساعدة السوريين في مدينة حلب.

كما وافق المجلس على طلب نيابي بتكليف لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية وشؤون الداخلية والدفاع البرلمانيتين بإعداد تقارير بشأن الاقتراحات بقوانين الخاصة بالجنسية الكويتية وانتخاب اعضاء المجلس، ونص الطلب النيابي على تكليف اللجنتين المذكورتين بإعداد التقارير الخاصة بالاقتراح بقانون بشأن تعديل احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والاقتراح بقانون بشأن تعديل احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 الخاص بانتخاب اعضاء مجلس الامة على ان تنجز هذه التقارير وتعرض على المجلس خلال شهرين.

والى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.

التصديق على المضابط

نظر المجلس بند التصديق على المضابط أرقام 1360 و1631 الخاصة.

٭ صفاء الهاشم: أشكر أهل الكويت الطيبين وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير الوالد وسمو ولي العهد على التعزية الدافئة بوفاة أمي فاطمة الدخان التي استبدلت دارا أجمل من دارها وصحبة أجمل من صحبتنا، رحم الله أرواحا لا تعوض وملامح لا تغيب عن البال، رحمك الله يا نور قلبي وقرة عيني.

٭ علي الدقباسي: ورد في الصفحة 90 من الجلسة الافتتاحية حديث لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأننا «لسنا في حملة انتخابية وتقدمنا بطلب شطب هذه العبارة التي أعتقد أنها غير مقصودة».

٭ مرزوق الغانم: تشطب هذه العبارة.

٭ جمعان الحربش: ذكرت في الجلسة الافتتاحية بشأن انتخابات نائب الرئيس أننا نرحب بالنتيجة ولكن بعد حكم المحكمة الدستورية. وأسجل تحفظي حول النتيجة وإدارة الجلسة فلو اختلف معك نائب في لائحية أمر فمن يحسم هذا الخلاف، هل الرئيس أم المجلس؟ وتبين أن هناك رأيين مختلفين فالحكم هو تصويت المجلس وليس الرئاسة.

٭ مرزوق الغانم: اتخذنا القنوات السليمة والأمر يحسم بالتصويت الامر سيذهب الى المحكمة الدستورية، وهناك لوائح واضحة، ويبقى حق الجميع في إبداء الآراء ونرفق كل الآراء الى المحكمة الدستورية ويكون رأيها هو الفيصل.

٭ جمعان الحربش: هناك انقسام دستوري بين الخبراء الدستوريين واللائحة تتكلم عن النصاب، أما المجلس سيد قراراته فهذه المقولة في القضايا المحسومة القطعية، أما القضايا التي تحتمل الخلاف فنذهب الى المحكمة الدستورية.

٭ مرزوق الغانم: من غير المعقول أن المجلس يبقى بدون نائب رئيس، وفي عام 96 انتخب الرئيس وذهب الامر الى المحكمة الدستورية، فالاجراء سليم، وخبير دستوري واحد له رأي مخالف وكل الخبراء الدستوريين يقولون بصحة الإجراءات.

٭ جمعان الحربش: لم أطلب وقف التصويت، بل من يحكم الخلاف هو المجلس، وهناك فقهاء دستوريون لهم رأي آخر.

٭ مرزوق الغانم: أي قضايا لائحية غير منصوص عليها في اللائحة فالمجلس هو سيد قراره، وإن كان هناك خطأ فهناك وسائل وقنوات لمعالجة الخطأ إن وجد.

٭ محمد الدلال: تحفظ د.جمعان قائم وموجود والموضوع الآن يبحث في اللجنة التشريعية وسمعنا وجهات نظر متعددة واللجنة ستستدعي أكثر من رأي وسيكون لكلا الرأيين حقهما في البحث وسيأتي الى المجلس وسيذهب الى المحكمة الدستورية.

٭ مرزوق الغانم: من حق د.جمعان التحفظ ولكن نقاش هذا الموضوع ليس على هذا البند.وصادق المجلس على المضابط.كشف الأوراق والرسائل الواردةانتقل المجلس الى مناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة.

تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالتين هما:1 ـ رسالة من النائب فيصل الكندري يطلب فيها تخصيص ساعتين لمناقشة قضية تطاير الحصى، ونصت الرسالة على انه نظرا لما تعانيه طرق الدولة بشكلها العام من تلفيات وحفر تسببت في تطاير الحصى وإتلاف مركبات المواطنين والمقيمين، وعطفا على تصريح وزير الأشغال العامة بتاريخ 14 ديسمبر 2016 والذي أكد فيه عن حاجة الوزارة لفترة ثلاث سنوات للانتهاء من دراسة تطوير الطرق وإنهاء قضية تطاير الحصى، ولما تمثله من هذه القضية من أهمية قصوى لدى المواطنين من ضرورة الإسراع في إصلاح الطرق وتوسعتها وإنشاء طرق جديدة تم التخطيط لها مسبقا، ولكل ما سبق نطلب إدراج هذه القضية على جدول اعمال جلسة 27 الجاري لمناقشة الحكومة في طرق حلها وخططها بهذا الشأن.

2 ـ رسالة من النائب احمد الفضل يطلب فيها تكليف اللجنة الصحية بدراسة موضوع استخدام بعض أئمة المساجد دور العبادة في غير الأغراض المخصصة لها، ونصت الرسالة على انه وجدت دور العبادة (المساجد) لإقامة الصلوات والشعائر الدينية ولإعطاء دروس الفقه والعبادة وتحفيظ القرآن وتجويده، إلا انه لوحظ في السنوات الماضية استخدام الأئمة دور العبادة لأنشطة مغايرة وعمل ندوات لا علاقة لها بأمور الدين والعبادة، وانقلبت رسالة دور العبادة عند البعض من نشر السلام والسماحة، كما أمر بها الله في زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والإقصاء والإفتاء بمسائل خارجة عن اختصاصاتهم على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس.

صالح عاشور: الرسالتان في محلهما، الرسالة الاولى بشأن تطاير الحصى، هي رسالة تبين لنا اننا نعيش واقعا مؤلما في الكويت ومدى الفساد والإهمال الإداري في الكويت ومدى المحسوبية الموجودة في الوزارة.

والكويت من الشمال الى الجنوب تمت إعادة سفلتة الشوارع فيها، على حساب من؟! على حساب أموال البلد والاحتياطي العام للبلد، لأن هناك مقاولا مقصرا في تنفيذ بنود المناقصة وعدم قيامه بعمله بطريقة فنية صحيحة، كل طرقنا ليست بها جبال، هناك إهمال لا مثيل له وحفر وأمور لا يقبلها اي إنسان حريص على النظافة والأمن والسلامة، فإلى متى هذا الإهمال والمحسوبية والفساد؟! وما إجراءات الجهات تجاه المسؤولين عن الجانب، هل قاموا بإعادة السفلتة على حساب الشركات المخالفة؟هذه القضية يجب ألا تمر مرور الكرام، وعلى الوزارة ان تقوم بدور واضح في هذا الهدر والعبث في المال العام، ملايين الملايين تصرف في هذا الجانب.

قدمت سؤالا الى وزير الأشغال السابق عند تبديل رصيف في بنيد القار والدسمة مرتين خلال عام واحد.والرسالة الثانية ترتبط بموضوع الخطاب الديني الذي من المفترض ان يكون به تسامح واحترام.

عبدالله الرومي: الرسالة تطلب تخصيص ساعتين، فحتى لا يتكرر الكلام في الجلسة الخاصة، هل نكتفي بالنصف ساعة ام نفتح النقاش ساعتين؟!وليد الطبطبائي: استعرضت الرسائل بطريقة مخالفة لما اعتاد عليها المجلس، فللنائب ان يقدم سؤالا او اقتراحا بقانون، فهذا اجراء غير صحيح.

مرزوق الغانم: الرسائل الواردة تذهب الى الأمانة العامة ثم الى المجلس، اذا قدم معترض طلبا بسحب الرسالة ويصوت المجلس على سحبها.

صلاح خورشيد: أتمنى من وزير الاشغال ان يذكر الخطوات التي قام بها.

حمدان العازمي: قضية تطاير الحصى ناقشناها في المجلس السابق وخرجنا بتوصيات، فمن المفترض ان نسأل الحكومة لماذا لم تنفذ هذه التوصيات؟وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع: أفضل تأجيل مناقشة تطاير الحصى الى جلسة قادمة حتى نكون مستعدين.

عملنا على 4 محاور في هذه القضية:

1 ـ دراسة المواد التي تدخل في الخلطة.

2 ـ دراسة البيتومين.

3 ـ نحضر الآن للخلطة التي ستدخل في المواد الاسفلتية.

قاطعه الرئيس الغانم: هذا ليس وقت الكلام، قدموا طلب مناقشة.

٭ أحمد الفضل: انفلات أئمة المساجد في الدخول في آرائهم أمر مهم لكن الأخ لا يسفه كلام الآخرين واحترام النواب واجب.

٭ علي الدقباسي: نحن نعيد ونكرر القضايا المطروحة قبل ذلك في مضابط الجلسات.

دع عنك الحصى فهناك كوارث أكثر من الحصى مثل محطة مشرف والاغذية الفاسدة، وانتشار الفقر والبطالة والمخدرات وسرقة أغطية ومناهيل المجاري وأسلاك الكهرباء.

نحن نعيد النقاش حول القضايا، والوزراء يعيدون نفس التصريحات بدراستها عبر لجان وغيرها والشارع الكويتي يراقب وبدأ يفقد الثقة في الدولة.

من أمن العقوبة أساء الأدب، ومجلسنا يكتفي بالكلام، وهذا معناه أننا أمام أزمة إدارة الدولة.

ومحاور الوزير لا قيمة لها إن لم تتخذ إجراء بإحالة المتسببين في الكوارث الى النيابة العامة وإلا فنحن نكرر الحديث وهذا أمر غير صحيح.

وإن كنا سنكتفي بالنظر في قضايا الناس، فهذا أمر مخجل ولن نقف مكتوفي الايدي في محاسبة المسؤولين عن الفساد.وعلى الوزراء اتخاذ قرار حاسم وإجراءات لمحاسبتهم وإلا قل انك لم تستطع ذلك، وهذا يؤكد عدم قدرة الوزارة على القيام بكل شيء.

٭ فيصل الكندري: قضية تطاير الحصى ناقشناها في المجلس السابق ومازالت المشكلة موجودة، وقالوا إنهم جربوا الخلطات في بعض الشوارع.

أعذار قياديي وزارة الاشغال غير مقبولة فلم نسمع في دول مجاورة عن تطاير الحصى، فما الإجراءات المتخذة تجاه الشركات غير الملتزمة فنيا بهذه الخلطات؟!إذا لم نحلها الى النيابة ونحاسبها فلن نحل المشكلة.

ينبغي استدعاء شركات أجنبية تستطيع معالجة الأمر بدلا من الكلام، وهل الإحالة الى النيابة ستحل القضية؟!أتمنى من الوزير أن يبتكر حلولا أخرى وإبعاد الفريق المتسبب في الأزمة، إما انك تحاسب المتسبب من مقاول ومهندس وقيادي وشركات مخالفة والإتيان بشركات عالمية وإلا فلن نصل الى حلول.

أتمنى التنسيق مع لجنة الأولويات حتى نحدد ساعتين لمناقشة هذه القضية والوصول الى حل.

٭ مرزوق الغانم: في نهاية البند سنصوت على الرسائل.

٭ صفاء الهاشم: والله فشلة، لليوم وفي عام 2016 و2017 في دولة تملك كل المقومات ثروات بشرية ونفطية ورملية ونتكلم عن تطاير الحصى، ولم نر خلطة سحرية.

كل المواطنين تكسرت سياراتهم من الحصى، طريق الفحيحيل تسير فيه كل السيارات الكبيرة، ووعدونا منذ أكثر من عام لإصلاحه ولا حياة لمن تنادي.

مستشفى الحكومة غير قادرة على افتتاحه، فماذا تفعل هيئة الطرق والنقل؟ لماذا الاشغال للآن تشرف على الطرق؟! لا نقبل الحديث عن هيكل وظيفي وكلام غير جدي.

على مدى أسبوعين 4 مرات يتكسر طريق الفحيحيل السريع، فلماذا؟ المفروض ان تكون هناك رؤية شاملة.

ستتم محاسبة الوزير، ولن نسمح له بأن يشتري الوقت، فأريد ردا من الحكومة، هل ستعوض أصحاب السيارات عندما تتكسر سياراتهم؟أسامة الشاهين: تطاير الحصى قضية ملحة يعاني منها الجميع وتتعلق بالبنية التحتية التي تتدهور شيئا فشيئا بسبب الفساد وضعف الرقابة من الجهات الحكومية على الشركات.

أتقدم باقتراح بإحالة هذا الموضوع الى لجنة المرافق العامة فساعتان مناقشة لن تكونا عمليتين للوصول الى حل، فلنحلها الى لجنة المرافق لدراستها والوصول الى حل في غضون شهر.

ومتفائل بوزير الاشغال كونه أشرف على مشاريع كبرى خدم بها الوطن.

الرسالة الثانية شابها الكثير من العوار عندما يتكلم زميل على انفلات الأئمة وايضا لغة التعميم، فهناك لغة تليق بالمشايخ ويجب ان تكون الحرية العلمية للمشايخ مكفولة، الدستور حسم الموضوع فدين الدولة الاسلام، الدستور الذي أقسمنا على احترامه.

وأطلب من المجلس التصويت على رفعها خاصة في وجود ضوابط وقيود كثيرة منها تسجيل خطب الجمعة وإغلاق المساجد بعد ربع ساعة من الصلاة وغيرها.

والوزير الجبري وعدنا بتغيير هذه المفاهيم.

فالرسالة مرفوضة لأن هناك مساجد تطبق عليها الضوابط وهناك مساجد لا يطبق عليها ضوابط ودور العبادة الاخرى يجب ان يطبق عليها ذات الضوابط ليكون الجميع سواسية.

مرزوق الغانم: هل ترغبون بإضافة البند المخصص للأسئلة الى بند الرسائل لأن بند الأسئلة لم يصل الى الآن 8 من 40 عدم موافقة.

الرسالة الاولى: تخصيص ساعتين لمناقشة تطاير الحصى هناك طلب مقدم لإحالة مشكلة تطاير الحصى الى لجنة الاموال العامة ولكن اللجنة المعنية بها هي لجنة المرافق العامة.

وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع: أطالب بتأجيل المناقشة او يحال الامر الى لجنة المرافق.

فيصل الكندري: اطالب بالتنسيق مع لجنة الاولويات لتحديد جلسة.

عبدالله فهاد العنزي: نوافق على إحالتها الى لجنة المرافق ويعطونا مهلة شهر لتقديم تقرير.

جمعان الحربش: تذهب الى المرافق ويطلب الاسباب والحلول وتحديد المسؤولين.

حمدان العازمي: نعم سبق ان ناقشتها اللجنة وحددوا السبب ولكن لم يذكروا من المتهم فما الفائدة من ذلك؟ تحال الى لجنة الاموال العامة.

مرزوق الغانم: تبحث لجنة المرافق وترفع تقريرها الى المجلس في غضون شهرين.

مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على رسالة بتكليف اللجنة الصحية بدراسة استخدام بعض الأئمة دور العبادة لغير الأغراض المخصصة لها.

(عدم موافقة)وافق المجلس على الاحالات الواردة.

موافقة عامة(تشكيل اللجان المؤقتة)انتقل المجلس الى بند تشكيل اللجان المؤقتة

1 ـ لجنة الشباب والرياضة:

وترشح لها النواب سعدون حماد واحمد الفضل وخليل عبدالله وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي وثامر السويط وفيصل الكندري وانسحب النائب فيصل الكندري.

وزكى المجلس النواب سعدون حماد وخليل عبدالله واحمد الفضل وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي اعضاء للجنة الشباب والرياضة.

2 - لجنة شؤون الإسكان:

وترشح لها النواب فيصل الكندري وراكان النصف ونايف المرداس ومبارك الحريص وطلال الجلال وعبدالله فهاد وشعب المويزري.

٭ صالح عاشور: نقترح أن تكون اللجنة مكونة من 7 أعضاء.

٭ مرزوق الغانم: كل اللجان التي أعضاؤها أكثر من 5 كانت تعاني من عدم اكتمال النصاب.

فهل وافق المجلس على عضوية اللجنة تكون من 7 أعضاء؟42 من 50 موافقة.

وزكّى المجلس أعضاء اللجنة السبعة فيصل الكندري وراكان النصف ونايف المرداس ومبارك الحريص وطلال الجلال وعبدالله فهاد وشعيب المويزري.

3 - لجنة حقوق الإنسان:

وزكى المجلس أعضاءها السبعة وهم عادل الدمخي وجمعان الحربش وخليل عبدالله ومحمد هايف ووليد الطبطبائي وعبدالكريم الكندري وعدنان عبدالصمد.

4 - لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة:

وزكى المجلس النواب أسامة الشاهين وصفاء الهاشم وحمدان العازمي وخليل الصالح ومرزوق الخليفة ومبارك الحجرف وعودة الرويعي أعضاء في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.

5 - لجنة المرأة والأسرة:

وزكى المجلس النواب صفاء الهاشم وخالد الشطي وصالح عاشور وفيصل الكندري وعبدالكريم الكندري.6 - لجنة الظواهر السلبية:

٭ راكان النصف: مع احترامي لمقدمي الطلب ما مفهوم الظواهر السلبية؟كل شيء سلبي ظاهرة سلبية وأي ظاهرة سلبية اللجنة المختصة تعالجها، ونرفض أن تكون اللجنة وصية على المجتمع.

٭ وليد الطبطبائي: هذه اللجنة ليست جديدة ولها أدوار في معالجة المخدرات والعنف الأسري وعبدة الشيطان في المدارس والتدخين وهذه اللجنة ليست وصية بل تدرس الظواهر وتقدم تقاريرها للمجلس، وإذا كان موضوع المخدرات الذي بدأ ينتشر حتى وصل عدد المتعاطين الى 70 ألفا وسن التعاطي انخفض الى 11 سنة، فهذا الموضوع جدير بالدراسة.اللجنة مفيدة وأتمنى من راكان النصف أن يترشح فيها ويكون عضوا فيها، فاللجنة معنية بتعزيز القيم.

٭ خلف دميثير: أنا أنصح الزملاء بعدم كثرة اللجان المؤقتة لأنها تؤثر على عمل المجلس ولجنة الظواهر السلبية مجتمعنا يرفض كل الظواهر السلبية لتكون عبئا على المجلس والأعضاء.

٭ يوسف الفضالة: موضوع المخدرات ليست ظاهرة سلبية، بل هذا غزو من الخارج، وأطلب التراجع عن هذه اللجنة.

٭ خالد الشطي: مهما قيل من أهداف نبيلة لهذه اللجنة، فتاريخيا الهدف من إنشائها الانقضاض على الحريات الدستورية للمجتمع الكويتي وأي أمر مثل هذا يجب ألا يؤسس من خلال مجلس الأمة.

٭ أحمد الفضل: التعميم للظواهر مرفوض، وما هو وجه الاختصاص لديهم ولدينا تجارب سابقة فلا يوجد تقرير مهم أصدرته هذه اللجنة ولا داعي لتكرار الأخطاء.

٭ محمد هايف: لا أعلم سر هذا الهجوم على لجنة الظواهر فتعاقبت على المجالس العدة والتقارير تشهد خلال زياراتها من خلال ما تقوم به اللجنة حتى في دول الخليج، وموضوع الحريات فهل عبدة الشيطان والجنس الثالث من الحريات؟!ومن يقف ضد اللجنة فهو مع الظواهر السلبية ومن يؤيدها فهو يدافع عن أبنائنا من الظواهر وعدم دخول الظواهر السلبية.

٭ محمد الحويلة: هذه من اللجان التي أهدافها سامية ونأمل أن تحقق أهدافها لحماية الشباب والمجتمع وأصبح هناك أمن اجتماعي وعلينا حماية الشباب من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع، فلابد من الحفاظ على عاداتنا وهويتنا الكويتية ونأمل الموافقة على هذه اللجنة المهمة.

٭ جمعان الحربش: هناك رأيان في الأمر، وجوب لجنة مختصة لمنع هذه الظواهر، وتحديد اختصاص اللجنة هو بتكليف من المجلس ثم تبدأ بإجراءاتها بعد ذلك.

٭ صفاء الهاشم: ما قصة لجنة الظواهر؟ لدينا لجنة صحية تدرس المخدرات، لماذا هذا التعتيم على الحريات، الدستور كفل الحريات، هذا امر مرفوض، مادام لم تتجاوز السقف الزجاجي للأخلاق.أرى انها ليست لجنة مهمة، وأمورها تافهة جانبية ما لها داع.

٭ أحمد الفضل: لا نحن لا نؤيد الظواهر السلبية، ولكن اسمها مطاطي، فكيف تجعل جنسا ثالثا رجلا، كيف تقنع عبدة الشيطان أن يعبد ربه؟ وزير الداخلية معني بضبط الانفلات في الجنوس وغيره من القضايا المعنية بها الوزارة.

٭ مرزوق الغانم: أعطيكم حقكم في النقاش.

٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: الظواهر السلبية لا تتعلق بالجنس فقط، بل المخدرات ارقامها رهيبة، فالكويت اصبحت مركزا لإعادة توزيع المخدرات، ولجنة مثل هذه ما في مشكلة ان تساند الوزارة.

٭ خليل عبدالله: متى يعد اي سلوك ظاهرة؟ لا نستطيع ذلك إلا من خلال منهج، نحن مع تعزيز القيم في المجتمع وتعزيز الأخلاق، قد يكون اسم اللجنة سلبيا ولذلك ادعو تغيير اسم اللجنة الى «لجنة تعزيز القيم في المجتمع الكويتي».

٭ صالح عاشور: المخدرات ليست ظاهرة فهي جريمة يعاقب عليها القانون ويصل الى حد الاعدام وهي من مسؤولية الداخلية ثم النيابة ثم المحاكم.

٭ ثامر السويط: أتمنى أن يكون التعبير عن آرائنا من خلال التصويت.

٭ حمدان العازمي: لماذا يخاف الزملاء من هذه اللجنة، وكانت موجودة في المجلس السابق وكان الراحل نبيل الفضل عضوا في هذه اللجنة فلماذا نخاف منها؟ أي ظاهرة سلبية تناقشها اللجنة والأعضاء ثقات.

٭ يوسف الفضالة: قول الوزير ان اللجنة مهمة هذا خطأ، نحن لم نرض بالظواهر السلبية لكن من يحددها؟ واختصاصاتها من اختصاص لجنة الاسرة والمرأة.

٭ أحمد الفضل: لماذا قال وزير الداخلية هذا الكلام ان اللجنة مهمة وتساعد الوزارة، ارى ان التجمع في الساحات السلبية ظاهرة سلبية والإساءة الى الذات الاميرية ظاهرة سلبية واقتحام المجلس ظاهرة سلبية، فهل تناقشونها؟ وعبدة الشيطان كيف تحلونها؟!وزير الداخلية: ذكرت المخدرات كمثال، ومن يعتقد ان المشاكل الموجودة في الوزارة ان حلها وحدها، المجتمع يبدأ من البيت ومن المدرسة والوزارة وحدها لن تحل المشكلة، أرقام وكميات المخدرات مخيفة في الكويت.

٭ أسامة الشاهين: دين الدولة هو الاسلام، والدستور ينص على ذلك وبه نصوص كثيرة ومنها الجانب الاخلاقي مهم وأوافق الوزير على أن اللجنة مهمة والوزارة لا تستطيع وحدها معالجة الأمر.

٭ مرزوق الغانم: الطلب به شق انشاء اللجنة وشق آخر ان تكون اللجنة ممتدة طوال الفصل التشريعي كله وسأصوت نداء بالاسم على أولا: انشاء اللجنة.

٭ عدنان عبدالصمد: يُسأل الخبراء عن دستورية مد عمل اللجنة.

٭ مرزوق الغانم: كانت هناك سابقة باستمرار اللجنة المؤقتة الى الفصل التشريعي كاملا.

٭ عدنان عبدالصمد: اللجان المؤقتة تنتهي بانتهاء ما أوكل إليها من مهام.

٭ محمد المطير: مستمرة بأعضائها ام مستمرة في إنشائها؟

٭ مرزوق الغانم: مستمرة بأعضائها.

٭ محمد الدلال: من الخطأ ان نعطي لجنة دائمة اربع سنوات اذا كانت اللجنة الدائمة تتغير كل دور، فقد لا تنسجم اللجنة بين اعضائها وذلك عمليا غير سليم.

وجرى التصويت نداء بالاسم على تشكيل اللجنة، وكانت النتيجة.

موافقة 46غير موافق 11ممتنع 1الحضور 58ووافق المجلس على ان تشكل كل دور انتخابات، وترشح للجنة الظواهر السلبية كل من النواب: صفاء الهاشم ووليد الطبطبائي ومحمد هايف ومحمد الحويلة وسعود الشويعر وخالد الشطي وجمعان الحربش وعدنان عبدالصمد.

وجرى الانتخاب الكترونيا وكانت النتيجة فوز النواب: صفاء الهاشم ووليد الطبطبائي ومحمد هايف وخالد الشطي وجمعان الحربش بعضوية لجنة الظواهر السلبية.

مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.7 - لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية:وزكى المجلس النواب ناصر الدوسري ومرزوق الخليفة وعبدالله فهاد وخليل عبدالله ود.عودة الرويعي.

٭ وتلا الأمين العام طلبا بتشكيل لجنة لتحسين بيئة الاعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

٭ الحميدي السبيعي: هذه اللجنة ما هي طبيعة عملها؟

٭ يوسف الفضالة: لحل المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هناك أمور تأخذ فترة حتى الوصول الى الحل، فهذه ضرورة.

٭ أحمد الفضل: الهدف منها التركيز على موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن جدولنا مزدحم، وهي معنية بالتفاهم مع جميع الجهات المعنية بالتراخيص لأصحاب الأعمال الصغيرة.

٭ عبدالله الرومي: أرجو تقدير وتشكيل هذه اللجنة المعنية بالشباب من خلال الصندوق الملياري للمشروعات الصغيرة، فالشاب يعاني حتى يحصل على الرخصة.

٭ صفاء الهاشم: مع احترامي للطلب وأيدي على كتفهم ولكنها ازدواجية في العمل، فهناك اللجنة المالية، نرى القوانين فيها ونقوم بغربلتها، وهذه اللجنة ستسبب ربكة، وأي اجتماع للجنة المالية نرحب بالكل وبكل الاقتراحات.

٭ مرزوق الغانم: هناك رأيان مؤيدان ورأيان معارضان.

٭ صلاح خورشيد: هذا الصندوق مميز جدا، ولكن مع الاسف اللائحة التنفيذية غير جيدة، فنتمنى تبني هذا المقترح.

٭ محمد الدلال: ما يحدث هو تعارض مع المادة 43 من اللائحة، فهذه القضايا مهمة، فاللجنة المالية تقدم موعدا لتقديم التقارير.

٭ خلف دميثير: نفس المقترح يدرج في اللجنة المالية ولا نقبل سلب اختصاصاتنا في لجان فرعية ونحن قادرون على التصدي لهذا الموضوع الوارد في المقترح.

وستكون هناك ازدواجية في العمل.

٭ محمد المطير: بهذه الطريقة تسلب الاختصاصات من اللجان الاصلية مثل اللجنة المالية وهذا من صميم عملها، ونرفض نسخ لجان أخرى من اللجان الدائمة.

٭ يوسف الفضالة: نحن نتحدث عن تحسين بيئة الاعمال وأنتم مطالبون بتحقيق ندواتكم الانتخابية فيما يخص الشباب، ولم يتكلم أحد في تشكيل لجنة الظواهر!نحن نتكلم عن شباب وتتنصلون منها، أرجو التصويت لهذه اللجنة، فهذا أهم من كل اللجان.

٭ عبدالله الرومي: كل اللجان المؤقتة ما لها داع، والشباب يعانون معاناة شديدة حقيقية مع الادارات الحكومية.

٭ د.عبدالكريم الكندري: اللجان المؤقتة لا تسلب اختصاصات اللجان الدائمة.

٭ صفاء الهاشم: اللجنة المالية تقوم بعملها ووضعنا أولوياتنا وأيدينا بيد الشباب.

٭ وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله: فيما يخص تشكيل اللجنة، فالحكومة داعمة وسنصوت بالموافقة على تشكيلها.

أما بالنسبة للبديل الاستراتيجي فقد احتوى على تعديل تشريعات وأخذ رأي الحكومة وهي مازالت لدى مجلس الوزراء ولجانه وعلى استعداد لتعديل سلم الرواتب متى ما رأيتم ضرورة لذلك.

٭ وزير الإعلام: أؤكد على كلام وزير الدولة، فالدولة تهتم اهتماما كبيرا بالشباب، وصاحب السمو وجه باتخاذ خطوات منها تأسيس الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكويت استطاعت القفز على المؤشر العالمي للشباب من المركز 110 الى المركز 56 وأصبحت قضيتهم قضية مجتمع وفكرة وجود هذه اللجنة قد تصب في صالح الدور التشريعي للمجلس.

٭ خليل عبدالله: لجنة تنمية الوارد عملت بجد واجتهاد ولا يمكن وصفه بالتطبيل، وأطلب شطب هذه الحملة.

٭ خليل الصالح: موضوع اللجان المؤقتة، كانت تريد أن تنجز شيئا، لكن ترفض سحب مهام اللجان الدائمة، وبعض القضايا غير موجودة في هذه اللجنة مثل نهاية الخدمة للكويتيين غير موجود.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بقفل باب النقاش.

موافقة.

21 من 53عدم موافقة على غلق باب النقاش.

٭ عبدالوهاب البابطين: الشارع الكويتي يطالبنا بوجود مثل هذه اللجنة المتخصصة، والخطاب الأميري ورد به نص واضح بخصوص الشباب، هذا النص يتطلب وجود لجنة خاصة تعنى بشؤون الشباب نسبة الأعمال الحرة من الناتج المحلي 3% وفي الخارج 40% ولذلك هذه اللجنة مهمة.

٭ أحمد الفضل: لا نريد سلب حق اللجنة المالية لكننا نتحدث عن ناحية تسهيل الإجراءات الفنية، لكي تعمل مع الوزير مباشرة.

٭ صفاء الهاشم: مازلت على وجهة نظري، لكن فيما يخص ترتيب الأعمال ولكن أعمال اللجنة المالية لا تمسونها.

٭ وزير التجارة خالد الروضان: هذه اللجنة لتسهيل الإجراءات وليس هدفها سلب الاختصاصات وسنقدم خطة متكاملة للتعاون مع أعضاء اللجنة وهي تفيد بشكل كبير في تسهيل الإجراءات.

٭ الحميدي السبيعي: أول مرة أرى الحكومة تطالب بتشكيل لجنة تساعدها في عملها، اشتغل انت واجتهد بعدين اطلب المساعدة، هذه اللجنة اختصاصاتها تتداخل مع اختصاصات لجنة اخرى، فلندع اللجنة المالية تقوم بدورها في الدور الاول فلنشكل هذه اللجنة.

٭ أسامة الشاهين: اوجه رسالة للرأي العام وخصوصا الشباب بأن المجلس مجمع على هذه القضايا الشبابية ولكن الخلاف على الآلية، وكلنا مع الشباب وأرى أن محفظة تمويل المشاريع الصغيرة داخلة في اللجنة المالية والشق الإداري في لجنة الرياضة فلا داعي للجنة.

٭ حمدان العازمي: عندما يقوم وزير التجارة ويقول نحتاج اللجنة فما دور الحكومة؟ نحن مع الشباب.

٭ ثامر السويط: أنا ضد ان يتهم طرف بأنه متنصل عن مسؤولياته بمجرد ان يبدي رأيا في جدوى اللجان من عدمها وهو رأي لابد ان يحترم.

٭ سعد الخنفور: استغرب من كثرة الجدال، فهناك ضغط على اللجنة المالية.

٭ فيصل الكندري: وزير الداخلية طلب تشكيل لجنة الظواهر وعندما طلب وزير التجارة لجنة لصالح الشباب اعترضتم.٭ عادل الدمخي: يفترض الرئاسة تنظم هذا النقاش، الشعب الكويتي ينتظر الانجازات والقوانين.

٭ مرزوق الغانم: هذا الكلام لا يوجه لي بل إلى النواب، فقُدم طلب لقفل باب النقاش وصوتم عليه، واحترمت تصويتكم.

٭ يوسف الفضالة: هي ليست مزايدة انتخابية ولا تحديا لبعضنا البعض وإنما لصالح الشباب، هناك ازدحام يحدث في جدول اعمال اللجان، وهي لجنة ليست لسلب اختصاصات لجان اخرى، ونحتاج اليوم إلى تحسين بيئة الأعمال وسرعة الانجاز.

٭ الحميدي السبيعي: من يسمعكم يقول ان البلد صالحة، وكأن البلد واقفة على هذه اللجنة، هناك رسوم وضرائب ودفع دعوم، نحن ملتزمون بوعودنا الانتخابية.

وصوت المجلس على قفل باب النقاش.

وجرى التصويت على إنشاء لجنة تحسين بيئة الاعمال وكانت النتيجة:42 من 56موافقة على تشكيل اللجنة.

٭ مرزوق الغانم: أقترح تسمية اللجنة التوظيف؟

٭ تحسين بيئة الأعمال. موافقة.موافقة عامة.

٭ جمعان الحربش: أحمل النواب مسؤولية تعطيل الجلسة وعدم التصويت على قانون الجنسية وقانون الانتخاب.

٭ حمدان العازمي: أتمنى أن أي تاجر من النواب لا يدخل هذه اللجنة.

وترشح للجنة النواب يوسف الفضالة وعبدالله الرومي وأحمد الفضل وراكان النصف وأسامة الشاهين وعبدالوهاب البابطين وخليل الصالح وعمر الطبطبائي وعسكر العنزي، وانسحب النواب الرومي والبابطين والصالح والطبطبائي وعسكر العنزي وجرى التصويت إلكترونيا وكانت النتيجة فوز النواب اسامة الشاهين واحمد الفضل وراكان النصف اعضاء لجنة تحسين بيئة الاعمال.

٭ راكان النصف: اتنازل للاخ يوسف الفضالة واشكر من اعطاني صوته.

٭ مرزوق الغانم: الشخص يستقيل اولا ومن ثم يزكي او ينتخب نائبا آخر في الجلسة المقبلة.

٭ يوسف الفضالة: اشكر النواب وكلي ثقة في اعضاء اللجنة.

وتلا الامين العام طلبا بتشكيل لجنة تختص بشؤون النفط لحل المشكلات النفطية بين العمال ومجالس الادارات وتقديم الدعم لمجالس الادارات النفطية بما يحقق المصلحة العامة ومناقشة قضايا التخصيص النفطية ورسم السياسات والاهتمام بمصادر الدخل وعلى رأسها الثروة النفطية.

هل يوافق المجلس على تشكيلها؟ موافقة: 13، عدم موافقة: 33.(عدم موافقة).

لمراجعة القوانين الصادرة عن الفصل الـ 14 فقد صدر قوانين مشوبة قانونيا ودون ان تأخذ حقها في النقاش الفني والموضوعي ونطالب بتشكيل لجنة برلمانية مصغرة.

مراجعة القوانين الصادرة عن الفصل الـ 14.اعداد تقرير في نهاية الدور الاول عما وصلت اليه اعمال اللجنة وتوصياتها.

٭ مرزوق الغانم: هناك رأي بأن هناك قوانين بها شوائب ويكون الطعن عليها مباشرة الى المحكمة الدستورية واتخاذ كل الوسائل الدستورية.

٭ عبدالكريم الكندري: هي لجنة دراسة وليست لجنة تعديل، علم القانون وضع كلي يعدل ويراجع، ونريد مراجعة القوانين التي صدرت.

٭ سعدون حماد: هذه اللجنة طعن في جميع قوانين المجلس الماضي وفي جميع نواب المجلس الماضي.

الموافقة على تشكيل اللجنة:موافقة: 19، عدم موافقة: 22.(عدم موافقة على تشكيل اللجنة).

٭ جمعان الحربش: كان هناك قرار برفع الجلسة الساعة 2 ولكن هناك طلب بالتمديد.

٭ مرزوق الغانم: قرار المجلس رفع الجلسة الساعة 2 واستكمالها غدا ولكن الآن هناك طلب.

وتلا الامين العام طلبات: تمديد الجلسة حتى التصويت على طلب تكليف اللجان بانهاء تقريرها حول قوانين الانتخاب والجنسية وحرمان المسيء.

٭ جمعان الحربش: الطلب محدد بتمديد الجلسة لحين التصويت على هذا الطلب وتقف الجلسة وتستكمل في الغد.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس؟موافقة عامة.

وتلا الامين العام نص الطلب: نتقدم نحن الموقعين ادناه بتكليف اللجنة التشريعية والداخلية والدفاع:ـ تعديل احكام المرسوم الاميري 1959 بتعديل قانون الجنسية الكويتية.ـ تعديل قانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخاب مجلس الامة.ـ النظر في الاقتراحات المتعلقة بقانون حرمان المسيء.

على ان تنهي اللجان تقاريرها على ان تعرض على المجلس في اول جلسة مقبلة على ان تقدم على ما سوااه بعد كشف الاوراق والرسائل الواردة.

٭ جمعان الحربش: الممارسات التي تمت في هذا الملف هزت الشعب الكويتي، وفي هذا المجلس اتينا بالتزامات واضحة وعلى ضوئها وصلت القضية هي بسط القضاء للنظر في قضايا سحب الجنسية والمواطن يمسي مواطنا ويصبح غير كويتي.

من قدم هذا الطلب هم اطياف المجتمع الكويتي ونطلب من الحكومة الموافقة على هذا التكليف حتى لا تصبح المواطنة ورقة يستخدمها وزير الداخلية سيف على المواطن.

٭ محمد الدلال: اختلف مع النائب جمعان الحربش في التوقيت، فهناك حساسية في موضوع الطلب وهناك مقترحات بالنسبة للجنسية لم تصل الى اللجنة.

واطلب من الموقعين فترة للجنة التشريعية ان تدرس الجانب الدستوري وتحيله الى الداخلية والدفاع وتمدد الفترة الى شهرين، وبالنسبة للجنة التشريعية يكون امامها اسبوعان.

٭ سعدون حماد: امس تغدينا عند صاحب السمو الامير، فقانون المسيء قدموه في مجلس 2012 وتم اقراره بأغلبية 40 صوتا بعقوبة الاعدام على كل من يسيء الى الذات الالهية والرسول، ونحن اضفنا فقط صاحب السمو الامير، وهم يريدون لكل الناس ان يخطئوا في صاحب السمو الامير.

٭ مرزوق الغام: لا يجوز الدخول في الموضوع، الطلب استعجال 3 مواضيع الجنسية والاقتراحات المتعلقة به لتنتهي لجان التشريعية والداخلية والدفاع خلال اسبوعين وايضا قانون الانتخاب والاقتراحات المتعلقة به وكذلك قانون المسيء والاقتراحات المتعلقة به وذلك في الجلسة المقبلة بعد بند الرسائل.

رئيس اللجنة التشريعية تكلم واعترض على الوقت وهو خلال اسبوعين وكرئيس اللجنة هذا الوقت لا يكفي.

٭ جمعان الحربش: الخلاف ليس على اسبوعين او الشهر ونثق في اللجنتين والملفات هي اكبر ملفين يراقبهما الشارع الكويتي.

٭ مرزوق الغانم: اجرائيا لا يجوز الحديث في الموضوع، والا اعطيت الفرصة للخمسين نائبا.

رئيس اللجنة التشريعية طلب شهرين، اذا توافقون انتهى الامر.

٭ عسكر العنزي: القوانين مهمة وانا من ضمن مقدمي الاقتراح ولكنها الى الآن لم تصل الى التشريعية حتى الآن وهناك دعوة للمسؤولين والبحث والدراسة ونريد ان نخرج تقريرا وافيا.

٭ مرزوق الغانم: هناك اقتراح من رئيس التشريعية بشهرين للجنتين وننتهي من الامر.هل يوافق المجلس؟ (موافقة عامة).

ترفع الجلسة الى صباح يوم غد (اليوم) الساعة التاسعة صباحا.

جلسة حلب

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة الطلب المقدم من 20 نائبا لاستنكار الجرائم ضد الانسانية بحق السوريين في حلب، وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: جلستنا اليوم خاصة لمناقشة اوضاع حلب بناء على الطلب المقدم، يتلى الطلب.

وتلا الأمين العام نص الطلب: الموضوع: عقد جلسة طارئة لاستنكار الجرائم ضد الانسانية بحق اخواننا السوريين في حلب.

في ظل الصمت الدولي والخذلان الأممي والدولي تجاه المجازر والجرائم ضد الانسانية واعمال الابادة التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه في حق اخواننا السوريين في مدينة حلب وباقي المدن السورية، ومن منطلق انساني اسلامي عربي، ونصرة للمظلومين وايصالا للموقف الشعبي الكويتي المتضامن مع اخوانهم من الشعب السوري نتقدم نحن الموقعين ادناه بطلب عقد جلسة طارئة بموجب المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة لمناقشة التالي:1- استنكار الجرائم ضد الانسانية واعمال الابادة ضد اخواننا السوريين في حلب وباقي المدن السورية المرتكبة من قبل النظام السوري وحلفائه.

2- مطالبة الحكومة الكويتية باتخاذ موقف رسمي تجاه المجازر المرتكبة من قبل النظام السوري وحلفائه.

3- حث وزارة الخارجية الكويتية على التحرك خليجيا وعربيا ودوليا للسعي لاستصدار قرار خليجي وعربي ودولي يدين الجرائم ضد الانسانية واعمال الابادة الواقعة من قبل النظام السوري وحلفائه ضد اخواننا السوريين في حلب وباقي المدن السورية.

على ان تكون الجلسة يوم الأربعاء الموافق 28/12/2016 بعد انتهاء الجلسة العادية.

مقدمو الطلب:د.عبدالكريم عبدالله الكندري، ثامر سعد الظفيري، د.وليد مساعد الطبطبائي، د.حمود عبدالله الخضير، مبارك هيف الحجرف، عبدالله فهاد العنزي، ناصر سعد الدوسري، محمد حسين الدلال، د.محمد هادي الحويلة، نايف عبدالعزيز العجمي، محمد براك المطير، اسامة عيسى الشاهين، محمد هايف المطيري، علي سالم الدقباسي، د.جمعان ظاهر الحربش، عبدالوهاب محمد البابطين، مرزوق خليفة الخليفة، فيصل محمد الكندري، ماجد مساعد المطيري، رياض احمد العدساني.

٭ مرزوق الغانم: الهدف هو نصرة المستضعفين في حلب واتمنى ألا يتحول التضامن الى سجال طائفي وأتمنى ايضا ألا يتم التطرق الى الدول ورؤساء الدول.

وهناك طلب لعقد الجلسة سرية سأتلوه.

ونتقدم بعقد الجلسة سرية وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية.

والمادة 69 تنص على انه يجوز عقد الجلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة اعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

تخلى القاعة.

٭ مرزوق الغانم: تبدأ الجلسة ببيان من الحكومة ولدي 31 متحدثا.

عقد المجلس جلسة سرية واستنادا للمادة 69 من اللائحة عقدت الجلسة سرية بحيث تتم مناقشة الطلب وتم التصويت 29 من 58 ولم يحز الطلب اغلبية الحاضرين وتحولت الجلسة الى جلسة علنية مرة اخرى.

٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أشكر هذه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة لمتابعة الجرائم الانسانية في جلسات.

وندرك جميعا ان فداحة المجازر السورية حصدت 400 ألف قتيل و6 ملايين و600 ألف نازح وفق احصائية الأمم المتحدة.

تنذر تداعيات الأزمة إلى عواقب لا تحمد عقباها لتعصف بأمن واستقرار دولنا.

نحن جميعا على وعي بمدى المخاطر المتصاعدة التي تعيشها منطقتنا، ونسأل الله ان يقينا شرورها ويمدنا بالعزم على الاستقرار.

دولة الكويت واستشعارا بحجم الكارثة قد اتخذت خطوات عدة على كل المستويات فأصدر مجلس الوزراء بيان استنكار وإدانة العمليات التي ارتكبت بحق أهل مدينة حلب، فضلا عن حملات جمع التبرعات، وأكد البيان على ضرورة تكاتف الشعب الكويتي والوقوف صفا خلف القيادة الحكيمة في مواجهة الظلم.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس دول التعاون لدول الخليج العربية بيانا عبر عن استنكاره لما يحدث لشعب سورية وخاصة حلب عقدت الجامعة العربية اجتماعين في 4/10/2016 والثاني في 19 ديسمبر 2016 وذلك لبحث تطورات الوضع في سورية وخاصة حلب المنكوبة.

عقدت منظمة التعاون الاسلامي اجتماعين بناء على طلب الكويت في 9/10/2016 والثاني 22/12/2016 لبحث تطورات الاوضاع المأساوية في حلب المنكوبة وعلى إثر تلك الاجتماعات صدرت عدة قرارات استنكرت الجرائم ضد الإنسانية واعمال الابادة تجاه حلب وتضمنت افكارا عملية منها الاتصال مع مختلف الاطراف مع الدول الدائمة العضوية لاطلاعها على الموقف العربي والاسلامي في سورية والبدء في عملية سياسية تؤدي إلى حل شامل للازمة.دعم مقترح عقد جلسة للجمعية العامة للامم المتحدة تدين المجازر في حلب.

توجيه رسائل للمنظمات الدولية الإغاثية للسكان المدنيين.

وعلى الصعيد الدولي دعمت الكويت جهود الإمارات والسعودية وقطر وتركيا لعقد اجتماع طارئ لجمعية الأمم المتحدة من مبدأ الاتحاد من أجل السلام لتبيان الجرائم التي ترتكب في حلب.

ولابد لي في هذا السياق ان أشير الى أن الكويت تؤكد على موقف فوري لإطلاق النار واتخاذ الحل السياسي لحل الازمة وفق قرارات مجلس الأمن خاصة 2254.

ما تم ذكره هو موقف الكويت السياسي، أما المسار الانساني فاستضافت الكويت 3 مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الاوضاع الانسانية في سورية 2012، 2014، 2015 وشاركت في تنظيم المؤتمر الدولي الرابع في لندن في 2016 وبرهن من خلالها أهل الكويت عن طيب معدنهم فبلغ مجموع الاسهامات مليارا و600 مليون دولار اميركيالاسهامات الكويتية ذهبت الى ابعد من سورية، فذهبت للاجئين في لبنان والاردن ومصر وتركيا.

الكويت ليست بمعزل عما يجري في محيطنا الاسلامي والعربي من تطورات بالغة الدقة والتعقيد، فعلينا الحفاظ على وحدتنا الوطنية وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت، وادعو الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير وسمو ولي عهده الامين.

٭ علي الدقباسي: لم يسبق بالتاريخ ان تم تجاهل استغاثة اطفال ونساء وابرياء عزل كما تم في حلب.

تجاهل العالم في حلب وصمت عن الجرائم والابادات ضد الانسانية صمتا مريبا على الرغم من كل ما يثار عن حقوق الانسان والمنظمات كان لها موقف لا ارى ولا اسمع، وعبر مجلس الامة اسوق نداء لحكومة الكويت لوقف دعم هذه المنظمات التي كان موقفها هو والعدم سواء والتي لم تحم الانسان المسلم العربي في سورية خصوصا المنظمات التابعة للامم المتحدة لأنها غير محققة للهدف الذي جاءت من اجله.

من يتكلم عن مخاوف ان تنجز العملية الى دول المنطقة مع الاسف ما يحدث في لبنان والعراق واليمن هو اتصال مباشر لمبدأ ان الامن العربي مخترق.

ولابد من تحرك جماعي لوقف دعم هذه المنظمات، ما حدث اثار كل نفس.

٭ جمعان الحربش: قبل 6 سنوات وفقنا مثل هذه الوقفة وطالبنا بطرد السفير السوري من الكويت، وكان البرلمان الكويتي اول برلمان يطالب بذلك.

النظام السوري قتل 600 الف نسمة، ما يحدث في سورية لن اصفه وصفا ادق من انه وصمة عار علينا كعرب ومسلمين، يصرخ الرجال والاطفال والنساء ولا من مغيث، ولا دولة في العالم مدتهم بالسلاح.

هذه رسالة مهمة، رسالة الشعب الكويتي الحي وصاحب اليد البيضاء والقلوب الرحيمة، ولا اكلف الدولة اكبر مما تحتمل لكن المأساة كبيرة، يا شعب سورية كنا معكم وسنبقى معكم ونفتخر بأننا دعمناكم، واذا كان البعض يصف دعمنا لكم ارهابا فنحن اول الارهابيين.

المنظمات الارهابية المدعومة من ايران دمرت الشعب السوري الذي يدفع ثمن حريته وعدم عبوديته لبشار الاسد

٭ صالح عاشور: عندما نتحدث عن سورية نتحدث عن قضية إنسانية، فيجب ان نعرف انها قضية لا تتجزأ، فالإنسان هو الإنسان.

ننظر الى الإنسان في أي مكان وان كان مظلوما فنقف معه، من يذهب ضحية من نساء أو أطفال أو شيوخ في اليمن وليبيا والعراق وغيرها وألا ننظر فقط إلا في سورية فهذا ظلم.

هل النظام فقط في سورية يقوم بالاضطهاد؟! فمن مع الشعب السوري بانتخاب عن طريق صناديق الاقتراع.

هناك ايضا ظلم في كل المدن السورية، لا ننظر بعين واحدة، الشعب السوري كله عزيز علينا.

المنطقة اليوم تدار من قبل الدول الكبرى، وبوتين قال: تم تحرير حلب بواسطة ايران وأردوغان.

٭ شعيب المويزري: عار علينا ككويتيين وخليجيين وعرب ان نسكت عما يجري في حلب، القضية شعب قام ضد ديكتاتور وهذا لا يرضي بعض الدول مثل ايران وروسيا فتدخلتا لدعم مصالحهما.

القضية بالنسبة لنا لا تعني شيعة أو سنة بل إنصاف الإنسان.

ولا يمكن ان نقبل بإبادة شعب بأكمله وعلينا ان نتبع والد الجميع صاحب السمو الأمير وخط سيره في هذه القضية ونشكر الدولة حيث وقفت موقف حق ونساندكم فيه ولا نحاول التكسب مثل البعض، ونرفض تحويل القضية لطائفية، هو ديكتاتور أباد شعبه.

٭ محمد الدلال: الوقوف مع حلب وقوف حق، فالنصرة لهم نصرة إسلامية ونصرة إنسانية ونصرة للمواثيق الدولية والبعد الإنساني لما يحدث.

ما يحدث في سورية يماثل إن لم يزد على ما حدث في الحرب العالمية الثانية ونشكر من وقف مع الجلسة العلنية ونشكر الحكومة على موقفها من القضية.

يجب ان تكون هناك خطوات عملية خاصة من دول الخليج ونحن بحاجة الى دعم أكبر للشعب السوري.

ويكون هناك دور للدولة في إظهار قضية سورية على مستوى العالم.

٭ صفاء الهاشم: سورية كان بها خير وأسواق وتجارة ورواتب وكل شيء كان موجودا، الآن هناك قنابل وبراميل وأنقاض ودماء، صاحب السمو وضعنا على خارطة العالم في أعمال الخير والهلال الأحمر يعمل عملا جبارا ود.هلال الساير بفريقه على الحدود التركية ومعه أطنان من المساعدات.

٭ أسامة الشاهين: نحن نتحرك ونتضامن وقلوبنا مع أهل سورية وإن كان بيدنا أكثر من ذلك نقدمه من خلال الحملات الإغاثية لدعم المنكوبين في سورية، اعتز بالكويت أميرا وحكومة وشعبا ومجلسا فالكل ساهم في هذه القضية على حد امكانياتنا وعلى حد التآمر الدولي من أميركا وفرنسا وبريطانيا، أعتز بموقف البرلمان الكويتي الذي تحدث أولا عن قضية حماة.

٭ حمدان العازمي: الهدف من الجلسة هو استنكار للمجازر التي تحدث في حلب نصرة للمستضعفين والمظلومين، ما يجري تدمير وإبادة للشعب السوري.

نلاحظ ان وقف إطلاق النار لا يحدث إلا في المدن التابعة لبشار الأسد وعلينا إيصال رسالة بنصرة الشعب المظلوم وموقف المجلس يسجل له.

أتمنى ألا يتم التكسب في هذه القضية الإنسانية وكان للرئاسة موقف إنساني حتى لو اختلفنا مع الرئاسة عندما قام لنصرة حلب وتكفل بـ 120 الف دينار لنقل الجرحى والمصابين.

٭ عبدالكريم الكندري: المناصرة تكون بالعلن والتضامن وتقديم واجب العزاء يكون في العلن، في السر نلك الدعاء وتقديم المساعدات.

وكبرلمان كويتي أقسمنا على احترام الدستور، الدستور الكويتي جواز سفرنا للدخول في الاتفاقيات الدولية وفي ديباجة الدستور اتفق الشعب الكويتي على انه وضع وإيمانا به تنطلق الجلسة من منطلق دستوري واننا جزء من الأمة العربية وان دين الدولة الإسلام وهذه الجلسة حق ومن صميم عمل البرلمان.

الكويت وهي صغيرة وقفت في وجه العدوان وذاكرة الشعوب دائما لا تموت فهذه الجلسة نجعلها لتاريخ الكويت، سورية ستعود والشعب السوري سينتصر.

٭ الحميدي السبيعي: المسألة أكبر من الكويت، فهناك صمت للعالم والمجتمع الدولي، إبادة وقتل وتهجير، استخدموا الأسلحة الممنوعة وخضعت أميركا في آخر لحظة فخافت الدول، فأصبح الشعب السوري الأعزل وحيدا.

المنظمات الدولية صمتت عمدا وهي ترى ما ترى وهذا أكثر ما يؤلمني ان القانون الدولي يداس تحت الأقدام والمعاهدات الدولية تنتهك بفعل فاعل.

وصلنا الى مرحلة كبيرة من الذل والانتهاكات الدولية، ونحن كعرب عاجزون، أيها الشعب السوري العظيم ليس هناك حل، نحن عاجزون عما يمكن ان نقوم به.

الى الآن لم نشكل محكمة دولية جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب في سورية.

٭ رياض العدساني: ما يحدث في سورية من بطش وجرائم نقول لعل وعسى الله ان يحفظهم ويرحم موتاهم، ونتفخر بموقف الكويت اميرا وحكومة وشعبا ومجلسا، الكويت اكبر دولة مانحة لسورية في الشرق الأوسط.

اقامت 3 مؤتمرات في 2012 و2014 و2015 وفي 2016 في لندن، وقدمت اكثر من مليار ونصف المليار دولار لدعم الشعب السوري من مياه واغذية وتعليم وغيرها.

وأشكر حملات الإغاثة وما حدث في سورية من سفك دماء لنصف مليون شهيد في سورية واكثر من مئات الآلاف من الأسرى والمعتقلين والجرحى.

٭ د.محمد الحويلة: نشكر مجلس الأمة لتحديد هذه الجلسة لنصرة اخواننا السوريين الذي يعانون من كارثة انسانية بحق الشعب الاعزل في حلب.

نحيي الموقف الحكومي والرسمي في دعم الشعب السوري وكذلك تفعيل الدور البرلماني في مناصرة الشعب السوري وان تكون قنوات التبرعات محدودة اكثر ودعم الموقف الرسمي الكويتي لعمل استثنائي يقود تحركا اكثر فاعلية، سورية تحتاج منا جميعا كعرب ومسلمين ان نناصرها.

٭ خليل الصالح: نشكر رئيس المجلس على حنكته في ادارة الجلسة نحن امام محك سياسي، الجميع كان يترقب ولله الحمد تفوقنا لأنفسنا، ونشكر صاحب السمو الأمير على توجيهاته في جلسة الافتتاح واللقاء الأخير.

الكويت كانت حاضرة في مآسي العالم وخاصة هذه المأساة، من يقف مع المظلوم وقفة حق، الكويت دائما سباقة في هذا الامر من معونات مالية وإغاثية وهي رائدة في هذا الامر، وحدتنا الوطنية هي الأساس في كل شيء وينبغي ان يحصل صاحب السمو الأمير على جائزة نوبل للسلام.

٭ صلاح خورشيد: الكل يتألم مما تعانيه سورية والشعوب العربية جراء الربيع العربي وهو سبب ما وصلنا اليه من دمار شعوب وقتل وتشريد، أود ان اسجل موقفا لحكومة سورية الرسمية من الغزو العراقي، وفي المقابل نذكر بعض الجهات التي وقفت موقف الضد في مرحلة الغزو، وما تفضل به وزير الخارجية من بيان صريح وواضح بالدعم اللامحدود من الجانب الانساني يؤكد حرص الكويت على دعم الجانب الانساني ويتمثل ذلك في سمو الإنسانية صاحب السمو الأمير، أمير الإنسانية.

الجانب الانساني للجميع وليس لجهة معينة ونتمنى من النائب الأول ان يعطي الاهتمام لكل الشعوب التي تعاني.

وهناك معاناة أخرى فالشعب الكويتي يعاني، نحن نمثل الشعب الذي يعاني وخاصة ذوي الدخل المحدود والمرأة والشباب.

٭ فيصل الكندري: يجب ان نشكر قائد الانسانية صاحب السمو على دعمه اللا محدود في ايصال المساعدات الانسانية لسوريا.

ونشكر الشعب الكويتي الذي ناصر الشعب السوري المنكوب من قبل الانظمة المستبد.

وما يحدث في حلب هو وصمة عار في جبين الانسانية هناك رجال ونساء واطفال يتعرضون للقتل والترويع والجوع والبرد القارس الذين يتعرضون لهم ولا يوجد اي تحرك دولي تجاه ما يحدث للشعب السوري.

لابد من مطالبة المجتمع الدولي بوقف نزيف الدم الذي يحدث في سوريا.

٭ وليد الطبطبائي: القى قصيدة شعرتحية من كويت العطاء لاهلها في حلب الشهباء على صمودهم لاكثر من 5 سنوات، ارض مباركة واجهوا منظومة دول، ايران بخيلها وروسيا بخيلها ورجالها.

حلب لم تسقط بل هي التي اسقطت اقنعة الكثيرين مثل روسيا وحزب الله.

اليوم حلب وغدا ادلب وعلينا ان ندرك ادلب ووادي بردة، والريف الشمالي في دمشق ادركوا ادلب ادركوا وادي بردة.

٭ محمد هايف: ان كان من موقف في هذه الجلسة، فنحيي اخواننا الشعب السوري في حلب وفي غيره من المدن على صمودهم على تسجيلهم هذه الانتصارات في محاربة دول ومنظمات ارهابية وهم شعب لا يملك مثل ما تملك هذه الانظمة والدول.

كل مسلم يفرح لفرحكم ويحزن لحزنكم، عندما ترى تلك المجازر التي يتفنن بها النظام من جرائم نكراء، ويجب ان نطالب بإعلانه مجرم حرب.

الاخوة السوريون علينا النظر في معاناتهم وما يقع منهم من مخالفات التي تحت نظر وزارة الداخلية الذي ابدى استعداده لرفع ما يواجهونه من ظلم.

٭ يوسف الفضالة: اشكر صاحب السمو على الدور الذي يقوم به والحكومة كذلك.

هناك حالة ايجابية عندنا ككويتيين وهي في دور الرعاية في الكويت طلب التبني بشكل كبير ووصلت الى قوائم الانتظار للاطفال دون 5 سنوات واهل الكويت ما يقصرون في هذا الدور، اتمنى من الحكومة ان يتم طرح الموضوع بين وزارتي الشؤون والداخلية ان كان بامكانهم تبني الاطفال الذين فقدوا والديهم وفق الضوابط لان هناك طلبات كبيرة من اسر كويتية.

٭ مبارك الحريص: نحن مأمورون شرعا بتقديم ما نستطيع تقديمه من دعم للشعب السوري الشقيق، اذا كان هناك تخاذل من منظمات دولية ويجب الا ينساق لها البعض وعلى الدول العربية والاسلامية ان تكون اكثر حزما، وعلى المجلس ان يكون له دور مواز لدور الحكومة، وأثني على ما قاله الاخوان في ان هذا الموقف الكويتي مشرف.

اتمنى ان يزيل الله هذه الغمة عن الشعب السوري.

٭ خالد الشطي: استجابة لنداء العقل والحكمة فلن اعرض الفيديو في هذه الجلسة.

اي تجاوز للقيم الانسانية في حلب مدان من اي من الاطراف، وألا نخدع بالاخبار الملفقة والافلام المفبركة.

القلب يعتصر ألما على المآسي المرتكبة في حلب وغير حلب، والارهاب الذي يعصف بالعالم والدول العربية.

كان اهالي حلب رهائن لهذه الجماعات الارهابية، واليوم يتم اكتشاف الكثير من المقابر الجماعية.

الكويت واميرها قاموا بدورهم في نصرة القضايا الانسانية وعقد 3 مؤتمرات لمساندة سورية.

المسألة هي صراع بين قوى عظمى وقوى كبرى، فيجب ان ننأى ببلدنا عن هذه الصراعات وألا يتم استيراد الازمات الى الكويت.

هنا مجلس الامة الكويتي وليس مجلس الامن الدولي.

ماذا جنينا من الاهتمام بالقضايا الخارجية؟ هناك مسلحون يضمرون الشر بالكويت مثلما حدث من تفجير مسجد الامام الصادق.

٭ د.عادل الدمخي: اليوم التمدد الايراني في سورية وفي العراق واليمن يعتمد على جماعات داخلية تمد هذا التمدد الايراني.

هذا التمدد خطر اقليمي على بلادنا، عندما يقال مقابر جماعية نقول السماء السورية عندما ينزل منها برميل متفجر، حلب اتبع فيها سياسة الارض المحروقة والعالم لم يوقف الاجرام الروسي.

الشعوب ستنتصر في النهاية وستقتص من كل ظالم.

٭ عبدالوهاب البابطين: اتقدم بالشكر الجزيل لمن صوت على علانية هذه الجلسة لأن هذا الموقف يعبر عن طموحات والموقف الرئيسي الذي يعبر عنه الشعب الكويتي.

المادة 1 من الدستور «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة» و«شعب الكويت جزء من الامة العربية».

نحن نعتمد على نصوص دستورية في اقامة هذه الجلسة.

اطفال سورية تحت الركام (وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت)، موتى ومهاجرون والدماء في كل مكان..جرحى بلا علاج ومرضى ينتظرون الاجل، وعلى الحكومات العربية الآن اتخاذ موقف صريح تجاه لما يحدث، ونشكر الحكومة على ما بذلته من جهد ونشكر صاحب السمو الامير على مواقفه السابقة.

٭ د.خليل أبل: علينا جميعا شكر صاحب السمو الامير على الدور الكبير الانساني والسياسي الذي يقوم به، فهو مظلة لنا في عملنا.

فإن كان هناك من يفهم معاناة الشعب السوري فيكون الشعب الكويتي لأنه تعرض لموقف مشابه لذلك اثناء الغزو العراقي.

لا يقبل اي انسان عنده ذرة كرامة وشرف وغيرة بقتل الانسان والاطفال والعجائز ولا نقبل الدفع بقتل الانسان، هذه ممارسة مرفوضة اليوم وفي المستقبل.

قانون جاستا وضع من اجل اموال الخليج، فلننتبه ولنحذر من هذا القانون.

٭ عدنان عبدالصمد: الكل يتمنى ان تنتهي هذه المأساة ويتم دعم الشعب السوري.

٭ عبدالرحمن الجيران: اسقاط سورية انما يتم لمصلحة اسرائيل، دول لا تعرف معنى الديموقراطية تدعم الحرية في سورية؟! تركيا والصين هل هدفهما الدفاع عن الديموقراطية في سورية؟! هل نتنياهو قلبه محروق على السوريين؟! هل النظام السوري وحده يتحمل المسؤولية؟! هناك من يحمل المعارضة تدمير مناطق سورية وفق تقرير «دابي».

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بقفل باب النقاش.

36 من 50، موافقة على قفل باب النقاش.

التوصياتنستنكر نحن الموقعين ادناه المجازر ضد الانسانية التي يرتكبها النظام السوري في حق اخواننا في حلب، ونوصي بالآتي:1 ـ مطالبة وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربيا ودوليا لاستصدار قرار من مجلس الامن باحالة جرائم الحرب الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

2 ـ مطالبة وزارة الداخلية بتسهيل التحاق السوريين بأهلهم في الكويت.

3 ـ مطالبة الصحة بزيادة عدد القوافل الطبية المسيرة للاجئين السوريين في الدول التي تستقبلهم.45 من 54، موافقة.

٭ صالح عاشور: كان يفترض ادانة لجميع الاطراف المتحاربة في سورية سواء النظام او الجماعات المسلحة لأنهما طرفان اساسيان في تشريد الشعب السوري.

توصية أخرى1 ـ المطالبة برفع الحصار عن المواطنين السوريين المحاصرين في جميع المدن السورية.

2 ـ توصيل المساعدات الانسانية لجميع البلدان السورية المحاصرة من غذاء ومواد طبية ومساعدات.3 ـ التعاون مع الدول المعنية بالقضية السورية بايجاد حلول سياسية بعيدا عن استخدام القوة والسلاح كوسيلة للحل.

28 من 55، موافقة.

توصيةكفالة الايتام بما لا يتعارض مع القوانين ويكون الامر منوطا بوزير الشؤون والداخلية.

٭ وزير الخارجية: هذه التوصية ليس فيها معلومات او بيانات ولا نستطيع الموافقة عليها، نحن نتكلم عن امر لا تتوافر لدينا بيانات.

٭ يوسف الفضالة: كنت اتمنى ان تكون الوزيرة موجودة، أسحب التوصية.

وتلا الامين العام بيان المجلس:

٭ مرزوق الغانم: الموافق على البيان يرفع يده.49 من 55، موافقة.

٭ مرزوق الغانم: أتوجه بالشكر ابتداء بالاخت والاخوة فردا فردا وعلى تغليبكم المصلحة العامة وعلى تجنبكم المجتمع السجال الطائفي وتجسيدكم الوحدة الوطنية.

٭ وزير الخارجية: استمعت بكل اهتمام الى مداخلات الاعضاء لمشكلة حلب، فأسجل شكري لما وجدته من روح عربية اسلامية انسانية في هذه الجلسة.الكويت ماضية في دعم الحل السياسي وتقديم ما تستطيع لصالح القضية السورية.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة.