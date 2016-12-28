سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

أنهى مجلس الأمة أمس جلسته الخاصة بمناقشة الأوضاع في مدينة حلب السورية بإصدار عدة توصيات وبيان يدين التجاوزات الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري.



وطالبت التوصيات وزارة الخارجية بالتحرك عربيا ودوليا للسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن بإحالة ملف جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وفقا للفصل السابع، مع مطالبة وزارة الداخلية بتسهيل اجراءات الإقامة والالتحاق بعائل للسوريين مع أهلهم المقيمين في الكويت.



ونصت التوصيات على مطالبة وزارة الصحة الكويتية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بزيادة عدد القوافل الطبية المسيّرة من أجل إسعاف السوريين وتقديم الرعاية الطبية للاجئين السوريين في الدول التي تستقبلهم، مع المطالبة برفع الحصار عن المواطنين السوريين المحاصرين في جميع البلدان السورية، وجاء في التوصيات ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية لجميع البلدان السورية المحاصرة من غذاء ومواد طبية ومساعدات، والتعاون مع الدول المعنية بالقضية السورية بإيجاد حلول سياسية لحل المشكلة بعيدا عن استخدام القوة والسلاح كوسيلة للحل.



من جانب آخر، كلف المجلس بناء على طلب نيابي لجنتي الشؤون التشريعية والداخلية والدفاع بإعداد تقاريرهما حول قوانين «الجنسية» و«الانتخاب» و«المسيء» على ان تنجز هذه التقارير وتعرض على المجلس خلال شهرين من الآن.



وكلف المجلس لجنة المرافق العامة بدراسة ظاهرة تطاير الحصى على ان تقدم تقريرها خلال شهرين.



ورفض المجلس تكليف اللجنة الصحية بدراسة موضوع استخدام بعض أئمة المساجد لدور العبادة لغير الأغراض المخصصة لها، كما رفض تشكيل لجنة تعنى بشؤون النفط وأخرى بمراجعة القوانين الصادرة عن المجلس السابق.

العبدالله: مستعدون للتعاون مع المجلس بشأن «البديل الإستراتيجي»

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة بشأن تعديل سلم الرواتب والأجور (البديل الاستراتيجي) في الوقت الذي يراه المجلس مناسبا.



وأضاف العبدالله في رد على تساؤل نيابي خلال الجلسة العادية ان «البديل الاستراتيجي» يضم تعديل تشريعات لابد من إقرارها في مجلس الأمة.



وأوضح أن الحكومة أبدت رأيها في هذه التعديلات «وهي لا تزال لدى مجلس الأمة ولجانه البرلمانية».

المجلس يشكّل 8 لجان جديدة

وافق المجلس على تشكيل عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة تعنى بشؤون الشباب والرياضة والإسكان وحقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والأسرة وأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والظواهر السلبية وتحسين بيئة الأعمال.

وزكّى المجلس لعضوية لجنة الشباب والرياضة النواب سعدون حماد وأحمد الفضل وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي ود.خليل عبدالله.

كما زكّى المجلس لعضوية لجنة الاسكان النواب فيصل الكندري وراكان النصف ونايف المرداس وشعيب المويزري وطلال الجلال وعبدالله فهاد ومبارك الحريص.

وتضم لجنة حقوق الانسان في عضويتها النواب د.عادل الدمخي ود.خليل عبدالله ود.عبدالكريم الكندري ومحمد هايف ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش وعدنان عبدالصمد. وزكّى المجلس لعضوية لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النواب مبارك الحجرف وخليل الصالح وصفاء الهاشم واسامة الشاهين ود.عودة الرويعي وحمدان العازمي ومرزوق الخليفة.

أما بشأن لجنة المرأة والأسرة، فقد زكّى المجلس النواب د.عبدالكريم الكندري وصفاء الهاشم وخالد الشطي وفيصل الكندري وصالح عاشور. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة الظواهر السلبية وانتخب لعضويتها النواب صفاء الهاشم ود.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وخالد الشطي ود.جمعان الحربش.

بيان المجلس

إن ما يجري في سورية الحبيبة واستمرار القصف الوحشي لمدينة حلب وسكانها الأبرياء المحاصرين، وأمام السكوت المريب والاستسلام الكامل للمؤسسات الدولية والإقليمية على ما يتم من مجازر وحشية واعتداءات همجية ومآس إنسانية وكوارث بشرية يندى لها جبين العالم الحر مهما كان دينه أو معتقده أو انتماؤه السياسي.

إن محاولات إلهاء الرأي العام العربي والإسلامي لإخفاء وحشية ما يجري والتستر تحت دعاوى محاربة الإرهاب مستفيدة من أخطاء وخطايا المتطرفين لتبرير ديكتاتوري لجرائم قمعية وتؤكد خطورة المؤامرة على المنطقة والأمة كلها.

إننا أعضاء مجلس الأمة الكويتي نطالب حكومات المنطقة العربية عامة وحكومة دولة الكويت خاصة بأن تقف عند مسؤولياتها وكل شعوبنا بروحها الحية المحبة للعدل والسلام للتصدي لما يجري ومد يد العون ودعم الشعب السوري وأهل حلب الشهباء الصامدين المحاصرين منذ 3 أعوام، كما ندعو إلى:

1 ـ إيقاف العدوان الأجنبي والميليشيات الطائفية والإرهابية وكل صور التدخل الخارجي الصريحة والمستترة في الشأن السوري.

2 ـ الوقف الفوري لإطلاق النار على الاراضي السورية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في كل ارجاء سورية.

3 ـ وضع برنامج سياسي عادل لاختيار من يحكم بكل حرية وبملء إرادته ويضمن وحدة أراضي سورية وكيان الدولة الواحدة ترعاه منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

4 ـ وضع برنامج زمني عاجل لعودة الشعب السوري المهاجر إلى أراضيه بكل أمن وسلام وتنفيذ برنامج عاجل لإعادة إعمار البلاد تشرف عليه وتوفر له الموارد الجهات الراعية.

5 ـ مناشدة الشعوب العربية والإسلامية وجميع الحركات والهيئات فيها لإظهار رفضها واعتراضها على ما يجري من عدوان وتقديم كل انواع الدعم والعون لنضال الشعب السوري وحريته.

يا شعب سورية الحبيب ويا أهل حلب الشهباء الصامدين الله معكم ولن يتركم أعمالكم ثم حب الملايين من ابناء امتكم وكل محبي العدالة والحرية، ولن يضيع الله ثباتكم وصمودكم وستكون الغلبة لكم بإذن الله (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز).

التوصيات

1- مطالبة وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربيا ودوليا للسعي إلى استصدار قرار من مجلس الأمن بإحالة ملف جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وفقا للفصل السابع.

2- مطالبة وزارة الداخلية بتسهيل الإجراءات لإقامة والتحاق الإخوة السوريين بأهلهم المقيمين في الكويت.

3- مطالبة وزارة الصــحة الكويــتية بالتـــعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتـــية بزيادة عدد القوافل الطبية المســيرة من اجل إسعاف السوريين وتـــقديم الرعاية الطبية للاجئـين السوريين في الدول التي تستقبلهم.

4- المطالبة برفع الحصار عن المواطنين السوريين المحاصرين في جميع البلدان السورية.

5- توصيل المساعدات الإنسانية لجميع البلدان السورية المحاصرة من غذاء ومواد طبية ومساعدات.

6- التعاون مع الدول المعنية بالقضية السورية في إيجاد حلول سياسية لحل المشكلة بعيدا عن استخدام القوة والسلاح كوسيلة للحل.

تفاصيل الجلسة