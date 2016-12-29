أقام قطاع البحوث ونظم المعلومات بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة اجتماعا عاما لموظفي القطاع بمناسبة متابعة الخطة السنوية للقطاع.

وصرح الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.أحمد الهيفي بأن نسبة الأعمال التي تم إنجازها وفقا لمتطلبات الخطة السنوية لقطاع البحوث بلغت 95%.

من جانبها، قدمت مديرة إدارة الدراسات التشريعية نادية العبدالغفور عرضا بينت فيه أهم ما حققته من إنجازات وكان من أهمها طباعة موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية والتي لاقت رواجا كبيرا بالنسبة للقارئ والمهتم بالشأن البرلماني وكتاب أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بالشأن البرلماني، ثم قدم مدير إدارة الدراسات السياسية والاقتصادية د.فالح العجمي عرضا بين فيه أهم إنجازات إدارته وكان أهمها إقامة ندوات توعوية لموظفي الوزارة وكذلك استطلاع الرأي على البوابة الرسمية الإلكترونية للكويت والذي لاقى إقبالا كبيرا من مرتادي الموقع.

ثم تناولت رئيسة قسم الدعم الفني بإدارة مركز نظم المعلومات تهاني العيباني عرضا بينت فيه أهم إنجازات الإدارة ومنها إتاحة البوابة البرلمانية والسؤال البرلماني وكل الخدمات البرلمانية للجمهور وسهولة الاطلاع عليها بما يخدم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي وكذلك تحويل معظم الأعمال الإدارية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من يدوي إلى إلكتروني بما يوفر وقتا كبيرا بالمقارنة بالدورة المستندية، وكذلك التراسل الإلكتروني مع وزارات الدولة وخدمة الاستئذان على الهواتف الذكية.

وأضاف د.الهيفي أن ما حققه قطاع البحوث من إنجازات كان نتيجة العمل المثمر والجاد في سبيل تحقيق

هذه الأهداف ولوجود رؤية ورسالة نسعى دائما للوصول إليها.