وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود قال في مقدمته: إنه بالإشارة الى كتاب وزارة الدولة لشؤون الشباب رقم 1/17079/2016 المؤرخ في 26/4/2016 والمتضمن إجابة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب على سؤالنا البرلماني بتاريخ 17 مارس 2016، وعلى ضوء الإجابات

أطالب بتزويدي بالآتي:

1 ـ هل تم اعتماد أسماء أعضاء الجمعية العمومية في نادي القادسية الذين تقدموا بشكاوى لدى هيئة الرياضة؟ واذا كانت الاجابة بالرفض يرجى توضيح الأسباب وما مصيرهم بعدما تم شطبهم ومصير رسوم الاشتراكات؟

2 ـ هل تم تحويل بعض اعضاء مجلس ادارة نادي القادسية للنيابة وما الأسباب؟ يرجى تزويدنا بنسخة من قرار التحويل.

3 ـ لماذا تم تمديد فترة مجالس ادارات الاندية 3 شهور بعد ان انقضت مدتهم القانونية؟ يرجى تزويدي بقرار التمديد لهم.