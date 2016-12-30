وجه النائب وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حول تطورات الأحكام الصادرة ضد النائب السابق د.عبدالحميد دشتي والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الخصوص وخطة الوزارة لتنفيذ هذه الأحكام.

وقال الطبطبائي في مقدمة سؤاله إن د. عبدالحميد دشتي قد قام بالإساءة على المملكة العربية السعودية وإلى مملكة البحرين، وقد أقيمت الشكاوى الجزائية بهذا الخصوص.

وصدرت أحكام نهائية جنائية بحقه، وهو حاليا هارب خارج البلاد، مطالبا بتزويده عما إذا كانت الوزارة قد اتخذت إجراءات ضبط هذا المجرم الهارب بالتنسيق مع الجهات المعنية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بنسخة من هذه الإجراءات، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما هو السبب لذلك، وما هي خطة الوزارة لضبطه في هذه الحالة؟