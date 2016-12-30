طالبت النائب صفاء الهاشم وزير الدولة للإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل بالإسراع في فتح باب التخصيص لمنطقة جنوب عبدالله المبارك في شهر أبريل 2017 من اجل الطلبات القديمة المقدمة 98 - 99، وما قبل ذلك أو أقرب وقت ممكن.

وقالت إن فترة الانتظار الطويلة أرهقت المواطن نفسيا وماليا بسبب الإيجارات المرتفعة ومتطلبات الحياة والأسرة، معربة عن تمنياتها أن تكون جميع المخططات الخاصة بهذه المنطقة نموذجية وتليق بالسكن والمواطنين.

وقالت: سئمنا الأخطاء السكنية وعيوب البناء، واستخدام مواد بناء رخيصة لا تليق بالمواطن الكويتي ولا بذوقه واحتياجاته، وأتمنى أن تدمج المشاريع الصغيرة من ضمن مخططات المدن الإسكانية الجديدة لخلق مدن قائمة بذاتها من مشاتل ومناحل ومقاه وأسواق وهذا سيكون أفضل وأجمل لخلق روح المدينة بسكانها بدل البلوكات الأسمنتية المظلمة والحزينة التي لا يزينها إلا مظلات سيارات وحاويات بلدية.