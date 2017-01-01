رشيد الفعم

كشف مصدر نيابي في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ان اللجنة الثلاثية القانونية في مجلس الوزراء انتهت من صياغة قانون جديد للرياضة يتكون من 70 مادة سيكون نازعا لفتيل الأزمة الرياضية الحالية. وقال المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان اللجنة البرلمانية ستتسلم النسخة الحكومية من القانون نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد ان تنهيه اللجنة الوزارية المختصة ثم يستعرضه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي، موضحا ان

الـ 70 مادة تتوافق مع القوانين الرياضية ومن ضمنها إنشاء هيئة خاصة لمكافحة المنشطات، وكذلك قانون آخر للمنشطات يتوافق مع قوانين «الفيفا». وبين المصدر ذاته ان مجلس الوزراء سيجتمع لإقرار القانون وإرساله بصفة الاستعجال كمشروع بقانون لمجلس الأمة على ان تقره لجنة الشباب والرياضة في أسرع وقت ممكن وتحيله للمجلس للموافقة عليه خصوصا ان الفترة المتبقية من المهلة الممنوحة للكويت لتجاوز فترة الإيقاف من الاتحاد الآسيوي عشرة ايام فقط او استمرار الإيقاف. وأوضح ان هذا الإجراء يعتبر ترجمة لتوجهات السلطتين وللتوصيات النيابية وقرار تشكيل لجنة للشباب والرياضة. وأكد ان القانون سيكون شاملا لجميع الأمور التي تعتبرها الجهات الدولية مخالفة لها وسنتخذ كل الجهود لرفع الإيقاف الرياضي.