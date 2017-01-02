

أشاد النائب طلال الجلال بالقرارات الإنسانية لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تجاه أبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية، مؤكدا أن هذه القرارات ليست بغريبة على الوزير الجراح الذي يغلّب الطابع الإنساني في اتخاذ قراراته.

وقال الجلال في تصريح صحافي إن قرار قبول أبناء الكويتيات المتزوجات من خليجيين في الشرطة وقراره بتمديد صلاحية رخصة القيادة لسنتين بدلا من سنة واحدة للبدون، يستحقان الشكر والإشادة.

وطالب الجلال الوزير الجراح باتخاذ المزيد من القرارات التي تنصف أبناء فئة البدون وتخفف معاناتهم.

وتمنى الجلال ان يكون عام 2017 هو عام إنصاف البدون وحل قضيتهم العادلة، ومنحهم الحياة الكريمة التي يستحقونها.

كما أشاد الجلال بقرار الجراح المتمثل في إزالة أجهزة التشويش من السجن المركزي، التي كان لها تأثير نفسي كبير على السجناء، مثمنا هذا القرار الذي يستحق كذلك الشكر والإشادة، ويؤكد مدى حس الوزير الإنساني.