وجه النائب محمد هايف سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس حول شروط شغل وظائف المديرين والوظائف الإشرافية في معهد الكويت للأبحاث العلمية والمعتمدة من مجلس الأمناء ومجلس الخدمة المدنية وما إذا كان قد تم تعيين أحد الموظفين في الوظائف الإشرافية ووظائف المديرين من دون إعلان عن الوظيفة الشاغرة بالبريد الإلكتروني لموظفي المعهد.

وأوضح هايف في سؤاله أنه نمى إلى علمه أن معهد الكويت للأبحاث العلمية قام بتسكين مدير بالأصالة لمكتب التخطيط الاستراتيجي والتقييم مخالفا النظم والقواعد المتبعة بالمعهد.

ونص السؤال على أنه: حرصا على وضع حد للمخالفات الإدارية في معهد الكويت للأبحاث العلمية لذلك يرجى الإفادة بما يلي:

ـ هل تم تعيين أحد الموظفين في الوظائف الإشرافية ووظائف المديرين من دون إعلان عن الوظيفة الشاغرة بالبريد الإلكتروني لموظفي المعهد؟ يرجى تزويدنا بنسخة من الوصف الوظيفي لتلك الوظيفة مع بطاقة الاختصاص للوحدة التنظيمية ومؤهلات وخبرات شاغل تلك الوظيفة، وهل الخبرة مطابقة لمهام الوحدة التنظيمية حسب بطاقة الاختصاص؟ وهل لديه خبرة سابقة في مهام تلك الوحدة التنظيمية؟

ـ ما الآلية المتبعة في شغل وظائف المديرين والوظائف الإشرافية؟

ـ هل تم تعيين مديرين أو رؤساء أقسام في عهد المدير السابق من دون إعلان عن تلك الوظيفة؟ مع تزويدنا بمعلومات عن شاغل هذه الوظيفة من حيث الوصف الوظيفي وبطاقة الاختصاص للوحدة التنظيمية.

ـ ما شروط شغل وظائف المديرين والوظائف الإشرافية المعتمدة من مجلس الأمناء ومجلس الخدمة المدنية؟

ـ بيان بالمديرين ورؤساء الأقسام الذين تم تكليفهم منذ بداية يناير 2016 حتى الآن، مع تزويدنا بنسخة من إعلان تلك الوظيفة الإشرافية والمديرين ونسخة من قرار تشكيل لجان الاختبار والتقارير التي على أساسها تم اختيارهم بالإضافة الى السير الذاتية لكل المرشحين وبطاقات الوصف الوظيفي لتلك الوظائف.