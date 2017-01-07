وجه النائب خالد مؤنس العتيبي سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة د.جمال الحربي حول أسباب منع تمديد ساعات العمل في المستوصف الصحي في مدينة صباح الأحمد السكنية ليصبح على مدار الساعة أسوة ببقية المستوصفات، وأيضا حول أسباب تأخير إعادة تشغيل مستوصف المنقف.

وبين العتيبي في سؤاله أنه خلال افتتاح وزير الصحة مستوصف صباح الأحمد الصحي بمدينة صباح الأحمد السكنية أشار الى ان الوزارة بصدد تمديد ساعات العمل بالمركز ليصبح على مدار الساعة أسوة ببعض مراكز الرعاية الصحية، والى الآن وبعد مرور اكثر من ستة أشهر لم يتم تمديد ساعات العمل ليصبح ٢٤ ساعة، على الرغم من أن أقرب المستوصفات لمنطقة صباح الأحمد السكنية يقع في منطقة علي صباح السالم «أم الهيمان».

ويأتي هذا بجانب معاناة أهالي منطقة المنقف بسبب إغلاق المركز الصحي الموجود بالمنطقة منذ فترة بسبب أعمال الصيانة والترميم الأمر الذي أدى إلى تحويل المرضى من ساكني هذه المنطقة إلى مركز الفحيحيل وهو ما سبب ازدحاما شديدا.

وطالب النائب العتيبي بتزويده بموعد تمديد ساعات عمل مستوصف مدينة صباح الأحمد السكنية ليصبح عمله على مدار اليوم، بدلا من العمل فترتين كما هو الوضع حاليا، وموعد الانتهاء من اعمال الصيانة والترميم بمستوصف المنقف ليتم اعادة افتتاحه ليخدم أهالي المنطقة.