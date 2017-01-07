وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا برلمانيا الى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، جاء في مقدمته: نما الى علمنا ان الوزارة تعمل على اعادة فتح المكاتب الاعلامية في الخارج منذ فترة، وتم تشكيل لجنة لاختيار ملحق إعلامي لكل من المكاتب الجديدة، طالبا الاجابة عن الاسئلة التالية: ما الدول التي تعمل الوزارة على اعادة فتح المكاتب فيها؟ مع تزويدي بأسماء مديري المكاتب والملاحق الإعلامية الأخيرة قبل الإغلاق، وما آلية تشكيل لجنة الاختيار؟ وكم عدد أعضاء اللجنة مع تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم والمؤهلات العلمية لكل عضو، وجهة عمل كل عضو والتخصص العلمي له والوظيفة التي يشغلها في الوقت الحالي.

وما الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة؟ وكم العدد المطلوب لجميع المكاتب؟ وكم عدد الموظفين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة وتزويدي بأسماء الأشخاص الذين تم استبعادهم مع ذكر سبب استبعاد كل شخص على حدة.

كما يرجي تزويدي بأسماء العاملين في قطاع الإعلام الخارجي الحاصلين على مؤهلات عليا (ماجستير - دكتوراه)؟ وما المدة الزمنية للانتهاء من الاختيار وتحديد الأسماء؟

..والحجرف يقترح فتح معاهد للتعليم الديني للبنين والبنات في الجهراء

قدم النائب مبارك الحجرف اقتراحا برغبة جاء في مقدمته:

يحظى التعليم الديني في الكويت باهتمام متزايد من أبناء الكويت من الجنسين وللأسف الشديد لا يوجد في محافظة الجهراء أي معهد ديني حيث يبلغ عدد الدارسين في المعاهد الدينية القاطنين في الجهراء ما يتجاوز 600 طالب وطالبة، ونظرا للإقبال المتزايد في محافظة الجهراء على هذا النوع من التعليم، ينص الاقتراح على فتح معاهد للتعليم الديني لجميع المراحل الدراسية للبنين والبنات في محافظة الجهراء. علما بأن الأرض موجودة ومخصصة من قبل بلدية الكويت.