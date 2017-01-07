أعلن النائب خليل الصالح تأييده لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على ملابسات واقعة تهريب الحاويات والشاحنات من ميناء الشويخ، مؤكدا أن الجمارك هي أم الفساد في الكويت ومنفذا لكل من أراد العبث بأمن الوطن وسلامة ابنائه.

وأضاف الصالح في تصريح صحافي أن واقعة اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ جاءت تتويجا لسلسلة من الخروقات الخطيرة فهي ليست الحادثة الأولى، مشيرا إلى حجم الخلل الجسيم في ادارة منفذ كان من الأولى أن يكون درعا تقي البلاد خطر عمليات تهريب وجلب المخدرات والاسلحة والمتفجرات.

وأكد أن فداحة الواقعة تكشف حجم التواطؤ الكارثي الذي مهد لخروج الحاويات وغيرها من عمليات التهريب المزدوجة التي كسرت حاجز جلب الممنوعات لتجعل من الكويت مركزا لإعادة توزيع المخدرات في المنطقة بشهادة وزير الداخلية.

وشدد الصالح على ضرورة معالجة الخلل في منظومة الأمن الوقائي في جميع المنافذ والوصول إلى المافيا التي تدير هذه الجرائم واجتثاثها من بيئة العمل الجمركي، مؤكدا ضرورة تغيير منهجية العمل الأمني في الموانئ واستحداث نظام جديد محكم.

وأوضح أن الظرف الإقليمي الملتهب وحوادث الارهاب والتفجيرات تثقل هذا الملف بتخوفات تستدعي تعاون جميع الجهات المعنية مع اللجنة البرلمانية وتحمل الجميع مسؤوليته السياسية لضمان سلامة التحقيقات والاجراءات لإنقاذ أمن واستقرار الكويت.‫