تسري أحكام القانون على المسجلين في «التأمينات» وذوي الاحتياجات الخاصة وربات البيوت

قدم النائب عبدالله فهاد اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 114 لسنة 2010 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين. وجاء في الاقتراح ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 2010 المشار إليه بالنص التالي:

«تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وربات البيوت، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير».

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وجــــاءت المذكـــــرة الإيضاحية للقانون بما يلي:

لقد نص دستور الكويت في المادة 11 منه على أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، كما نص عليه في المادة (15) التي تنص على «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة». وعلى ضوء ذلك صدر قانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وتضمن في مادته الثانية أنه «تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير ـ أي وزير الصحة».

ونظرا لأن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر الفئات حاجة لبطاقة «عافية»، خاصة ان رواتبهم التي يتقاضونها غير كافية لتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة والحصول على الرعاية الصحية المناسبة لإعاقتهم، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون في مادته الثانية بتعديل المادة الثانية من القانون المشار إليه وذلك بغرض إضافة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الى القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي أسوة بالمواطنين المتقاعدين وذلك للاستفادة من الخدمات العلاجية للتأمين الصحي «عافية»، ولان القانون الحالي ايضا لم يتضمن النص صراحة على استفادة كبار السن من الإناث، من فئة ربات البيوت، من الخدمات العلاجية للتأمين الصحي للمتقاعدين رغم أنهن في حكم المتقاعدات لحصولهن على مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وبالرغم من كونهن بحاجة للاستفادة من خدمات التأمين الصحي بالمستشفيات الخاصة أسوة بالمتقاعدين. وتطبيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (7) من الدستور جاء هذا القانون بإضافة شريحة المواطنات المسنات «ربات البيوت اللائي يحصلن على مساعدات اجتماعية ومسجلات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل»، الى هذا القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين للاستفادة من الخدمات العلاجية للتأمين الصحي «عافية».‏‫