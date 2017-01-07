قدم النائب د.حمود الخضير سؤالا برلمانيا إلى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع جاء فيه: نظرا لأهمية تطوير طريق الوفرة المؤدي إلى مدينة صباح الأحمد السكنية ونظرا لخطورة الوضع على سكان المنطقة، فقد توجهت بهذا السؤال حول مشروع تطوير هذا الطريق الحيوي. لذا يرجى إفادتي بالآتي: كشف بأسماء الشركات التي تقدمت للمناقصة المذكورة؟ وما اسم الشركة المتعاقدة معها وزارة الأشغال العامة للقيام بأعمال إنشاء طريق صباح الأحمد؟ وكشف باسم الشركات التي تليها وعروض الأسعار التي لم تفز بالمناقصة؟ وما قيمة العقد والمدة القانونية لتنفيذ هذا العقد؟ وما تاريخ الانتهاء من تنفيذ الطريق؟ وما الخدمات التي ستقدم على الطريق؟