تستحق المرأة المساعدة ما لم يثبت وجود دخل ثاب خاص بها

تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد برقم (ج) الى المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة بخفض سن المرأة المتزوجة المستحقة للمساعدات الى 40 عاما.

ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن يضاف بند جديد برقم (ج) الى المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه النص التالي: «المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 40 سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود دخل ثابت خاص بها».

ونصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وأوضحت المذكرة التوضيحية للاقتراح أن المرسوم رقم 23 لسنة 2013، بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات، يشمل فئات عدة من الكويتيين، ولكن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى الخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة اشترطت المساعدة ان تكون قد بلغت من السن 55 سنة ميلادية، وبعد مراجعة من يشملهن القرار تبين كذلك أن عددا كبيرا من الكويتيات المتزوجات اللاتي لا يملكن مصدر دخل ثابت قد حرمن من المساعدات لعدم بلوغهن سن 55 سنة، لذا نصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون بأن يضاف بند جديد رقم (ج) الى المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه نصها التالي: المرأة الكويتيــة المتزوجــة التـــي بلغــت 40 سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص.

ويذكر ان المادة الثالثة تتكون من بندين (أ) و(ب) وتنص على صرف مساعدات اجتماعية للأسرة الكويتية التي تتعرض لظروف قهرية (البند ا) وكذلك المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي اذا تعرضت لظروف مماثلة (البند ب).

كما نصت المادتان الثانية والثالثة من الاقتراح بقانون على أحكام تنفيذية بأن قضت المادة الثانية بأن على مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وان يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.