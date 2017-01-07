رشيد الفعم

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي ان اللجنة وجهت الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وأركان وزارته لحضور اجتماع يعقد غدا في مجلس الأمة للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للوضع الاقليمي وخطوات الحكومة والوزارة حول هذا الأمر.



وأضاف الدقباسي خلال تصريحه لـ «الأنباء» ان المجلس بحاجة إلى الاطلاع على آخر المستجدات الرسمية من الجانب الحكومي، بالإضافة الى التعرف على الاستعدادات الحكومية لاحتمالات الوضع الاقليمي، خصوصا ان المجلس الحالي منذ ان ظهرت نتيجة الانتخابات حتى الآن لم يجتمع مع الجانب الحكومي لبحث هذه القضية.



وأشار رئيس اللجنة الخارجية الى ان أعضاء اللجنة يولون هذه القضية كل الاهتمام حرصا على أمن البلد وتوفير حالة الطمأنينة لدى أهل الكويت، موضحا ان الأوضاع الاقليمية والدولية وان كانت اتخذت مسارات جديدة فهذا لا يعني إهمال القضية أو إغفال الأوضاع الخطرة المحيطة بالمنطقة.



وأشار الى ان اللجنة ستناقش وضع الكويت حول القضايا القومية والتحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة وسندعم سيادة واستقرار بلدنا وسننسق مع الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية في كل خطوة لتحقيق استقرار البلد.



وبين الدقباسي ان اللجنة ستقوم أيضا بوضع جدول أعمالها وتنسيق أولوياتها المقبلة.