شدّد النائب رياض العدساني على ضرورة أن يوجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة للوقوف عند مسؤولياتهم ومراعاة الاعراف الديبلوماسية عند التصدي لتصريحات ترتبط بعلاقاتنا الخارجية، مشيرا إلى أنه في حال كرر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة تصريحه عن العلاقات الكويتية ـ المصرية والتي وصف البلاد بأنها على الهامش «سنجعله هو وزيرا على الهامش».

وقال العدساني في تصريح صحافي يوم أمس «نثمن عمق العلاقات التاريخية الكويتية ـ المصرية لكن ذلك لا يجعل وزير العدل الكويتي د.فالح العزب يصرح بمقابلة تلفزيونية: إننا بدون جمهورية مصر العربية سنصبح دول على الهامش».

وأكد العدساني رفضه التام لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي تفتقد أبجديات السياسة والديبلوماسية وتضر بعلاقاتنا الخارجية، داعيا وزير العدل الى تدارك الخطأ وتصحيحه. وحذر العدساني: «إذا تمت إعادة مثل تلك التصريحات سنجعله هو على الهامش»، مشيرا إلى ان التصريح سواء كان بقصد أو دون قصد يقلل من قيمة الكويت والدول العربية الأخرى مع كامل الاحترام لجميع الدول الشقيقة.

..والعزب يرد: تم اجتزاء تصريح يوفُهِم بشكل خاطئ ومسيء

رشيد الفعم

رد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب على حديث النائب رياض العدساني وما تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح لـ «الأنباء» قال فيه: ان حديثي كان في سياق الإجابة عن سؤال مطول حول دور جمهورية مصر العربية ودور الجامعة العربية وتأثر الدول العربية بمصر ومكانة مصر والمصريين لدى الكويتيين خصوصا والعرب بشكل عام، ولم أقصد الإسـاءة لأي من الدول العربية، وما تم تداوله مؤخـرا هو اجتزاء تصريحي، وفُهِم بشكل خاطئ ومسيء.