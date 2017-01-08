تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراحين برغبة جاء فيهما:

ترتفع في معظم المناطق السكنية بالكويت أبراج خاصة بتقوية إرسال الهواتف المتنقلة تتبع شركات تلك الهواتف، ولما كانت الذبذبات الصادرة من تلك الأبراج غاية في الخطورة وبالغة التأثير في البيئة، فضلا عن انعكاسها السيئ على صحة الإنسان الأمر الذي يؤدي للإصابة بأمراض مختلفة على رأسها مرض السرطان.

وإذ تقع المباني المرتفعة لبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية في كثير من المناطق السكنية، فإن من الأجدى نصب تلك الأبراج على أسطح هذه المباني والمؤسسات نظرا لارتفاعها عن البيوت السكنية، وكذلك لضمان انتشار الذبذبات المنبعثة منها بصورة أوسع تزيد من تقويتها للشبكة الهاتفية، ودون الاصطدام بحوائط البيوت، والمباني المجاورة لها المكتظة بسكانها إن وضعت على الأرض كما في شكلها الحالي.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي

(نص الاقتراح)

إلزام شركات الهواتف المتنقلة بإزالة أبراجها أو نقلها من أماكنها الحالية في المناطق السكنية، ووضعها فوق أسطح المباني الحكومية في تلك المناطق كالمخافر والجمعيات التعاونية والمباني التابعة للبلدية، وذلك بشرط ارتفاعها عن الأسطح بارتفاع لا يقل عن عشرين مترا، وذلك باستثناء المدارس لما يشكل وجودها بقرب تلك الأبراج من خطورة بالغة على الأطفال والطلاب.

وجاء في اقتراحه الثاني ما يلي:

انطلاقا من المادة (15) من الدستور والتي نصت على «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»

ونظرا كون الكهرباء ثروة طبيعية تلتزم الدولة بحفظها وحسن استغلالها، وحماية الأفراد من المواطنين والمقيمين من مضار آثارها السلبية.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي

(نص الاقتراح)

تقوم وزارة الكهرباء والمــاء ببنـــاء عوازل حديثة خاصة لجميع المحــولات الكهربائية في الكويت تمنع انبعاث الأشعة الكهرومغناطيسية منها.